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Офсайд и просмотр ВАР 10 минут. УАФ пояснила, что случилось в скандальном эпизоде матча Шахтер - Колос

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Техника виновата

Офсайд и просмотр ВАР 10 минут. УАФ пояснила, что случилось в скандальном эпизоде матча Шахтер - Колос

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Комитет арбитров УАФ дал комментарий по ситуации, связанной с незасчитанным голом "Шахтера" в матче 25-го тура УПЛ с "Колосом" (2:4).

Напомним, что судейская бригада ВАР порядка 10 минут проверял гол на офсайд, вследствие чего, взятие ворот не было засчитано.

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"Гол не был засчитан в связи с нарушением Правил игры – положением "вне игры" у игрока "Шахтера". Согласно протоколу и рекомендациям для ВАР, обязательна проверка им начальной фазы атакующих действий для каждого забитого гола (от перехвата мяча до забитого мяча в ворота).

В этом эпизоде ​​при проверке ВАР развития атаки игроками "Шахтера" было обнаружено вмешательство в игру игрока "Шахтера" Марлона, находившегося в положении "вне игры", после чего был забит мяч в ворота "Колоса". В связи с тем, что в машине ВАР возникли технические проблемы, не позволявшие графически подтвердить положение "вне игры" у вышеуказанного игрока, потребовалось много времени для подтверждения решения об отмене гола. Это время было полностью компенсировано в конце матча.

При технической установке меток и линий компьютер в цифровом значении подтверждал, что игрок "Шахтера" Марлон находился в положении "вне игры". Однако графически, из-за сбоя в системе фиксации офсайдных линий, этого отразить не удалось (на графике линии отображались в некорректной позиции, однако сам факт положения "вне игры" технически был подтвержден цифрами).

К сожалению, такое количество потерянного времени действительно нарушает динамику игры, но главной целью использования системы ВАР является конечно правильное решение.

Комитет арбитров уже сделал соответствующее обращение к техническому подрядчику в связи с техническим сбоем в работе системы", — говорится в комментарии УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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