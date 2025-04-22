ЛНЗ представил нового генерального директора клуба

ЛНЗ объявил о назначении нового генерального директора клуба. С приставкой исполняющий обязанности им стал Василий Каюк.

Читайте также ЛНЗ подтвердил увольнение двух топ-менеджеров

В его обязанности будет входить изменение структуры клуба и трансферная политика команды.

Ранее Василий Каюк занимал должность спортивного директора академии.

Напомним, что чуть ранее объявил о прекращении сотрудничества с топ-менеджментом клуба. Своих должностей лишились спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник.