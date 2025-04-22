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ЛНЗ представил нового генерального директора клуба
Правда, с приставкой и.о.
fc-lnz.com
ЛНЗ объявил о назначении нового генерального директора клуба. С приставкой исполняющий обязанности им стал Василий Каюк.
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В его обязанности будет входить изменение структуры клуба и трансферная политика команды.
Ранее Василий Каюк занимал должность спортивного директора академии.
Напомним, что чуть ранее объявил о прекращении сотрудничества с топ-менеджментом клуба. Своих должностей лишились спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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