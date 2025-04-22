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ЛНЗ представил нового генерального директора клуба

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Правда, с приставкой и.о.

ЛНЗ представил нового генерального директора клуба

fc-lnz.com

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ЛНЗ объявил о назначении нового генерального директора клуба. С приставкой исполняющий обязанности им стал Василий Каюк.

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В его обязанности будет входить изменение структуры клуба и трансферная политика команды.

Ранее Василий Каюк занимал должность спортивного директора академии.

Напомним, что чуть ранее объявил о прекращении сотрудничества с топ-менеджментом клуба. Своих должностей лишились спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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