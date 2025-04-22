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Палкин: Россия хочет убить наших людей, а Инфантино рассуждает о возвращении россиян к соревнованиям
Гендир горняков снова резко раскритиковал ФИФА
givemesport.com
Генеральный директор "
"Я уверен по делу Манора Соломона на 100 процентов. Но бороться с ФИФА тяжело. Сначала вы обращаетесь в суд ФИФА, и, конечно, мы проигрываем, потому что это суд ФИФА. Затем вы идете в CAS и проигрываете, потому что ФИФА обеспечивает около 70 процентов дохода CAS (через Фонд правовой помощи футболу FIFA-CAS – прим.).
Мы не смогли выиграть. Мы должны были отдать долг или вылететь из еврокубков, и мы не можем продавать игроков или даже отдавать их в аренду. Это смешно. И ФИФА не обращает внимания на то, что мы находимся в центре войны. Все их лозунги говорят, что мы одна футбольная семья, но когда дело доходит до Украины, это сообщение исчезает. Мы как бы не являемся частью футбольной семьи.
Россия вторглась в Украину. Россия хочет убить наших людей. ФИФА должна видеть это черным по белому. Я не понимаю, связано ли это с политикой или по другой причине, но удивительно, что спортивная инфраструктура Украины была повреждена войной, а помощи для ее восстановления почти нет.
Все футбольные организации должны спросить: "Как мы можем помочь Украине?". Но на последнем конгрессе УЕФА Джанни Инфантино объявил, что хочет, чтобы российские команды вернулись к участию в европейских соревнованиях.
ФИФА не заботится о помощи украинскому футболу, потому что для них, по крайней мере на мой взгляд, главное - это деньги. И украинский футбол для них не генератор денег. Мы не в первой пятерке или топ-10 лиг мира, но мы часть футбольной семьи, и ФИФА должна помогать и уделять внимание", - сказал Палкин.
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