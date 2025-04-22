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Костышин: Велетень полетел где-то на Марс, вот и думаю, как его вернуть обратно

Премьер-лига

Хавбек Колоса выдал феноменальный матч против Шахтера

Костышин: Велетень полетел где-то на Марс, вот и думаю, как его вернуть обратно

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин после победы в матче 25-го тура УПЛ над "Шахтером" (4:2), рассказал о премиальных, бонусах, и не только.

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– Предусмотрены ли повышенные премиальные за победу над "Шахтером"?

– Нет. Дело в том, что у нас совсем нет премиальных. И стимуляции никакой не было. У нас в клубе есть свои договоренности, от которых я выразил желание не отходить. Мы просмотрели систему премирования за победы, о чем я попросил Андрея Анатольевича (президента клуба Засуху – прим. авт.). Он согласился на мои условия, поэтому мы играем без премиальных.

– А как насчет бонусной системы, которая применяется в нашем футболе?

– Будет бонус, если мы останемся в Премьер-лиге.

– После субботнего матча спрос со стороны более богатых клубов на Владислава Велетня, который сделал три голевых передачи и забил один мяч, надо полагать, значительно повысился?

– Ну, не знаю… У меня сейчас проблема: как его из космоса забрать? Велетень полетел где-то на Марс, а во вторник у нас первая тренировка после двух выходных. Вот и думаю, как его вернуть обратно в семью (улыбается).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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