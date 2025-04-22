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Журналист: На основе того, что я знаю из середины клуба, Пушича в Шахтере не будет на следующий сезон
Разговоры о новом тренере для Шахтера снова выходят на первый план
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "
"Я делаю свой прогноз, на основе того, что я кое-что знаю из середины клуба, Пушича не будет на следующий сезон.
Второе место "Шахтер" займет или третье, выиграет или не выиграет Кубок – не будет Пушича.
Кто придет на его место – я не знаю. Возможно, стоило бы дать шанс Белику, который тренирует U-19, но мы понимаем, что вектор "Шахтера" - иностранный. Кого они будут искать – Эдин Терзич, Арда Туран, еще кого-то – говорить пока рано", - сказал Бурбас.
Напомним, что "Шахтер" после поражения "Колосу" (2:4) в недавнем матче УПЛ остается на 3-м месте в турнирной таблице и за 5 туров до финиша чемпионата отстает от "Динамо" на 10 очков.
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