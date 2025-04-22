Журналист: На основе того, что я знаю из середины клуба, Пушича в Шахтере не будет на следующий сезон

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что " Шахтер ", по его мнению, по окончанию сезона уволит главного тренера Марино Пушича.

"Я делаю свой прогноз, на основе того, что я кое-что знаю из середины клуба, Пушича не будет на следующий сезон.

Второе место "Шахтер" займет или третье, выиграет или не выиграет Кубок – не будет Пушича.

Кто придет на его место – я не знаю. Возможно, стоило бы дать шанс Белику, который тренирует U-19, но мы понимаем, что вектор "Шахтера" - иностранный. Кого они будут искать – Эдин Терзич, Арда Туран, еще кого-то – говорить пока рано", - сказал Бурбас.