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Журналист: На основе того, что я знаю из середины клуба, Пушича в Шахтере не будет на следующий сезон

Премьер-лига
Обновлено

Разговоры о новом тренере для Шахтера снова выходят на первый план

Журналист: На основе того, что я знаю из середины клуба, Пушича в Шахтере не будет на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "Шахтер", по его мнению, по окончанию сезона уволит главного тренера Марино Пушича.

"Я делаю свой прогноз, на основе того, что я кое-что знаю из середины клуба, Пушича не будет на следующий сезон.

Второе место "Шахтер" займет или третье, выиграет или не выиграет Кубок – не будет Пушича.

Кто придет на его место – я не знаю. Возможно, стоило бы дать шанс Белику, который тренирует U-19, но мы понимаем, что вектор "Шахтера" - иностранный. Кого они будут искать – Эдин Терзич, Арда Туран, еще кого-то – говорить пока рано", - сказал Бурбас.

Напомним, что "Шахтер" после поражения "Колосу" (2:4) в недавнем матче УПЛ остается на 3-м месте в турнирной таблице и за 5 туров до финиша чемпионата отстает от "Динамо" на 10 очков.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
22.04.2025 в 20:45
Прогресса нет, результата нет, терпения - вагон?
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Комментарии 4
Goodwin95 (Киев)
22.04.2025 в 20:45
Прогресса нет, результата нет, терпения - вагон?
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1
0
Zapp Brannigan (Київ)
22.04.2025 в 20:44
Ніколи, звісно, не був фаном кротів, але от відверто скажу, зараз їх навіть трохи жаль. Бо склад же нормальний, але з цим тренером - то дупа повна...
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1
0
avatar
Manowar (Харьков)
22.04.2025 в 20:37
Та нормальный тренер. Пусть остаецца в ахметостаде. Никто из украинцев не против..
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Goodwin95 (Киев)
22.04.2025 в 20:44
Лучше только динамовские сердца?
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