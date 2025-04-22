Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом

25-летний защитник " Шахтера " Ефим Конопля продолжает стоять на своей позиции и не намерен продлевать контракт с клубом, который рассчитан до 30 сентября 2026, сообщает телеграм-канал "Inside UPL".

Хотя руководство "Шахтера" уже контактировало с игроком по новому контракту, Ефим видит свое будущее в Европе и хочет сделать новый шаг в карьере.

Если ситуация не изменится, то "горнякам" придется продать футболиста уже этим летом, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Эта ситуация очень напоминает историю с Анатолием Трубиным, который в свое время не желал пролонгировать контракт и в итоге перебрался в португальскую "Бенфику".

Из-за этого все чаще наигрывается Винисиус Тобиас, который получит более серьезную роль в следующем сезоне.

Напомним, что в текущем сезоне Конопля провел за донецкий клуб 20 матчей, в которых отдал 2 ассиста.