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Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом
Ефим Конопля продолжает настаивать на своей позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
25-летний защитник "
Хотя руководство "Шахтера" уже контактировало с игроком по новому контракту, Ефим видит свое будущее в Европе и хочет сделать новый шаг в карьере.
Если ситуация не изменится, то "горнякам" придется продать футболиста уже этим летом, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.
Эта ситуация очень напоминает историю с Анатолием Трубиным, который в свое время не желал пролонгировать контракт и в итоге перебрался в португальскую "Бенфику".
Из-за этого все чаще наигрывается Винисиус Тобиас, который получит более серьезную роль в следующем сезоне.
Напомним, что в текущем сезоне Конопля провел за донецкий клуб 20 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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