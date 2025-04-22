  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом

Премьер-лига
Обновлено

Ефим Конопля продолжает настаивать на своей позиции

Кейс Трубина. Защитник Шахтера не хочет продлевать контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

25-летний защитник "Шахтера" Ефим Конопля продолжает стоять на своей позиции и не намерен продлевать контракт с клубом, который рассчитан до 30 сентября 2026, сообщает телеграм-канал "Inside UPL".

Хотя руководство "Шахтера" уже контактировало с игроком по новому контракту, Ефим видит свое будущее в Европе и хочет сделать новый шаг в карьере.

Если ситуация не изменится, то "горнякам" придется продать футболиста уже этим летом, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Эта ситуация очень напоминает историю с Анатолием Трубиным, который в свое время не желал пролонгировать контракт и в итоге перебрался в португальскую "Бенфику".

Из-за этого все чаще наигрывается Винисиус Тобиас, который получит более серьезную роль в следующем сезоне.

Напомним, что в текущем сезоне Конопля провел за донецкий клуб 20 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
В Шахтере рассказали, какую сумму с продажи Мудрика Ахметов задонатил на ВСУ
yellow-arrow
Колосится. Благодаря чему Колос внезапно заиграл и в конце концов посрамил Шахтер
yellow-arrow
Суркис высказался о не лучшей форме Шапаренко в весенней части сезона
Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости