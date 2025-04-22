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Украинский вингер, который зимой перешел в Карпаты из Руха, летом может снова вернуться в Рух
Круговорот игроков во Львове
Карпати
Вингер "
Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.
По данным источника, футболист, который не смог закрепиться в составе "львов" и завоевать доверие главного тренера, может вернуться в "Рух" на правах аренды.
Напомним, что Квасница был одним из тех игроков, который перешел в "Карпаты" из "Руха" в зимнее трансферное окно в так называемом деле об "объединении" клубов.
С того момента 22-летний футболист провел за "Карпаты" только 3 матча без результативных действий.
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