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Украинский вингер, который зимой перешел в Карпаты из Руха, летом может снова вернуться в Рух

Премьер-лига

Круговорот игроков во Львове

Украинский вингер, который зимой перешел в Карпаты из Руха, летом может снова вернуться в Рух

Карпати

Новина українською

Вингер "Карпат" Илья Квасница, который только зимой перешел из "Руха" в "Карпаты", летом снова может вернуться в "Рух".

Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

По данным источника, футболист, который не смог закрепиться в составе "львов" и завоевать доверие главного тренера, может вернуться в "Рух" на правах аренды.

Напомним, что Квасница был одним из тех игроков, который перешел в "Карпаты" из "Руха" в зимнее трансферное окно в так называемом деле об "объединении" клубов.

С того момента 22-летний футболист провел за "Карпаты" только 3 матча без результативных действий.

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Виктор Вацко Рух (Львов) Карпаты (Львов) Илья Квасница
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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