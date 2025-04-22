Украинский вингер, который зимой перешел в Карпаты из Руха, летом может снова вернуться в Рух

Вингер " Карпат " Илья Квасница, который только зимой перешел из "Руха" в "Карпаты", летом снова может вернуться в "Рух".

Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

По данным источника, футболист, который не смог закрепиться в составе "львов" и завоевать доверие главного тренера, может вернуться в "Рух" на правах аренды.

Напомним, что Квасница был одним из тех игроков, который перешел в "Карпаты" из "Руха" в зимнее трансферное окно в так называемом деле об "объединении" клубов.

С того момента 22-летний футболист провел за "Карпаты" только 3 матча без результативных действий.