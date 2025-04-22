Колосится. Благодаря чему Колос внезапно заиграл и в конце концов посрамил Шахтер

Падение “Шахтера” в борьбе с “Колосом” (2:4) вызвало большой фурор. Все инфополе пестрит комментариями Марино Пушича, призывами его уволить, размышлениями о том, действительно ли “оранжево-черные” движутся в правильном направлении и строят лучшую версию себя, о чем зимой отметил Дарио Срна.

Поражение спровоцировало риторику, связанную с “Динамо” — кто-то заблаговременно откупорил шампанское и дорисовал третью звездочку над эмблемой “бело-синих”, кому-то уже подавайте Класычное, чтобы убедиться в бедах дончан или увидеть интригу с попытками Пушича выпутаться.

Даже обидно, что сам факт триумфа ковалевцев немного растворился. Можно было бы сказать, что команда совершила подвиг, насыпать множество высокопарных комплиментов, но давайте честно — ребята Руслана Костышина в очередной раз приятно поразили организованной игрой и по делу разобрались с пока что действующим чемпионом Украины.

Слаженные действия, классные контратаки, довольно неплохой перформанс в обороне — “Шахтер”, который полагается на индивидуальные качества своих лидеров, однако растерянный в плане стратегии, логично треснул. Сколько бы Пушич не жаловался на непоставленный пенальти, однако клуб, на балансе которого многомиллионные приобретения, должен уметь переворачивать ситуацию. Тем более в УПЛ.

Но возвращаемся к “Колосу”. Что там такое произошло, что коллектив выдал 3 победы в последних 5 встречах и в перспективе имеет возможность спокойно закрыть вопрос о сохранении прописки в элите? Делимся соображениями.

Руслан Костышин был лично заинтересован в камбэке в “Колос” и этим зарядил остальных

Согласитесь, иначе бы человек сам не позвонил в клуб, не поинтересовался делами, не вышел на контакт с Андреем Засухой и не дал утвердительное “да”. “На утро после поражения от “Александрии” и информации об отставке штаба Поздеева, я позвонил вице-президенту “Колоса”, чтобы спросить, что вообще происходит.

Он в тот момент был на связи с президентом и объединил эти вызовы. Андрей Анатольевич сказал: “Чтобы завтра был!”. Я ответил: “Понял!”. Это весь разговор”, — прокомментировал свое назначение Костышин.

Надо сказать, что Руслан Владимирович разошелся с “черно-белыми” на противоречивой ноте. После уничтожения «динамовцами» 0:7 в 2021-м специалиста “переквалифицировали” на вице-президента — это чтобы красиво завуалировать термин “увольнение” и таким образом поблагодарить за работу.

Сам Костышин чувствовал себя максимально некомфортно — пока процессами верховодил Ярослав Вишняк, вчерашний главный, как заметил в одном из интервью, выполнял роль “свадебного генерала” и “друга президента”.

Вместо того, чтобы протирать штаны (что похвально, многие наоборот бы с радостью присосались к такой “пенсии”), тренер отправился в Казахстан, а в августе 2024-го неожиданно вынырнул в “Днестре” Залещики, где стал консультантом под руководством Олега Шелаева. “Аксу”, эксперт на телевидении, любительский уровень в Тернопольской области — при всем уважении, это не то, если сравнивать с Премьер-лигой. Бесславный конец Александра Поздеева, разгон его штаба — идеальный шанс, чтобы снова быть причастным к большой игре.

Желание закрыть давний гештальт, реабилитироваться, подтвердить актуальность — разве это не движущая сила, способная стимулировать к прогрессу? К тому же Костышин прекрасно знает особенности внутренней кухни “Колоса” и пересекался с исполнителями: “Время на знакомство нужно, но всех этих футболистов я знаю. Во-первых, они хорошего качества, все были лидерами в других командах. Здесь собран хороший состав. Пока не знаю, почему не удается выстроить крепкую команду. Нужно разбираться.

Вы видите на каком месте команда. Понятно, что она не должна там быть при наличии таких игроков и такого отношения руководства и, в частности, президента. Есть все условия”.

Это не полноценный эффект новизны, как часто случается с перестановками на мостике, но точно глоток свежего воздуха по сравнению с Поздеевым, загнанным в угол вследствие ухудшения результатов и вызванных этим скандалов.

С учетом улучшения текущей картины с уверенностью заявляем: “Колос” переживает так называемый конфетно-букетный период — все пытаются понравиться и автоматически влияют на продвижение вперед. Этой волной надо воспользоваться по максимуму — рано или поздно она обязательно закончится и придется придумывать что-то посолиднее, чтобы воплотить свои планы и амбиции.

Привлечение “списанного” Бурды, как пример налаживания правильного микроклимата

Бурда мог вполне покинуть Ковалевку — от его услуг отказался Поздеев. Центрбек попал в резерв, с ним некоторое время поддерживал форму, однако с появлением Костышина сразу же поднялся на прошлую ступень. Что правильно — ну, не может тренер пренебрегать кадрами, когда есть риск окончательно провалить сезон.

Никиту преследовали травмы, выбившие из орбиты “Динамо”, однако мало кто сомневался в его квалифицированности при стопроцентной готовности. Это все же хорошо сбитый, даже крепкий защитник, со светлой головой и каким-никаким опытом, полученным в стане киевлян.

Бурда провел в запасе поединок с ЛНЗ, зато в дальнейшем отбегал от звонка до звонка. Причем не просто убедил, что в порядке при защитном сценарии, но и помог в создании опасных моментов — против “Левого Берега” откликнулся на навес, адресованный Ариналдо Ррапаем, и установил на табло итоговые 2:0.

Очевидно, что футболист мотивирован, заряжен доказать, что разлад в отношениях с предыдущим коучем — это банальное недоразумение. Мы убеждены, что Костышин похожим образом играет на психологических нотках всех подопечных.

“Я больше сейчас обращаю внимание на то, как меняется команда, чем на счета. Потому что без изменений внутри положительного счета не будет. Я этим доволен. У нас хорошая атмосфера. Секрет успеха — в настройке, в командной работе. С приходом всегда говорилось о единстве, за то, чтобы работать командой, не в одиночку. Это говорится каждый день. Это вбивается в умы - и они ментально меняются”, — пояснил исполняющий обязанности. И это прекрасно.

Костышин модернизировал схему, предоставил свободу и рискнул

Атмосфера в раздевалке — это о'кей. Необходимый нюанс, но более лирический, благодаря которому напрямую гол не забьешь.

Ты можешь сколько угодно излучать позитивный настрой, бежать в направлении ворот, но если лишен идеи, то хоть лопни - ничего конструктивного не получится. Что изменилось?

Когда только промелькнула весть о возвращении Костышина, то сетью полились негативные комментарии в стиле “круговорот физруков” и упрек о том, что “Колос” продолжит выступать в неприметной манере — с минимумом атак и акцентом, сделанным в пользу обороны. Все рассчитывали увидеть “автобус”, слабые попытки зацепиться за очки, закрытый, осторожный стиль, страдания впереди и попытки забаррикадироваться сзади.

Почему-то есть такое мнение, что подобными тезисами руководствовались и конкуренты. Зато “черно-белые” отказались от намерений засиживаться в собственной штрафной площадке, задействовали высокий прессинг в середине поля, эффективно зарекомендовали себя в соответствующем компоненте, грамотно подошли к вопросу переходных фаз и развития контратак. Да и даже без придирчивого изучения игры понятно одно — “Колос” увеличил число акцентированных ударов по воротам, они не всегда себя оправдывают, но, как говорится, с количеством придет и качество.

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В последнем матче Поздеева команда совершила 2 удара, один из которых — в створ. Конечно, найдутся те, кто возразит: “ну, это “Александрия”, тренерский коллектив, который на ходу и претендует на медали”. Что ж, в декабре ковалевцы пересеклись с “Оболонью”, прямым соперником за удержание в Премьер-лиге, и там тоже повторилась похожая ситуация.

Развернемся немного по другому. Есть поединки, где прошлая версия “Колоса” делала достаточно подходов к воротам оппонента, но не действовала так вертикализованно, как это показывает Костышин. Руслану Владимировичу удалось подкорректировать полузащиту — если Поздеев оперировал схемой 4-2-3-1, то сейчас наблюдается треугольник в виде Красничи (опорник) — Ррапай — Гагнидзе (два центрхава). Рисунок 4-3-3, где Красничи берет на себя все давление (и, что главное, с ним справляется), но дает больше свободы двум вышеупомянутым партнерам - ключевая фишка, которая сбила с толку и принесла результат. Переброска того же Великана с одного атакующего фланга на другой, улучшенная мобильность в средней линии и более тесная связь между звеньями — все это изрядно удивило.

Как следствие, ковалевцы получили больше возможностей у чужих владений — “Заря” (3:0) прогнулась под давлением (10 ударов против 1), это же ждало “Левый Берег” (2:0) — 10 ударов против 4-х. “Колос” предстал острее, смелее, с намерениями рисковать — все равно терять нечего.

Фото - UA-Футбол