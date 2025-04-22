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В Шахтере рассказали, какую сумму с продажи Мудрика Ахметов задонатил на ВСУ

Премьер-лига
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Приличная сумма

В Шахтере рассказали, какую сумму с продажи Мудрика Ахметов задонатил на ВСУ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что владелец "горняков" Ринат Ахметов выделил деньги с трансфера украинского вингера Михаила Мудрика в "Челси" на помощь обороне Украины.

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"Ринат Ахметов выделил 25 миллионов евро от продажи Михаила Мудрика на поддержку обороны Украины против армии рф.

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Он влюблен в наш клуб и Украину. С начала войны в 2022 году Ахметов пожертвовал более 315 млн евро, что является наибольшей суммой среди всех украинских компаний. Под руководством Ахметова мы все одна семья.

Продажа Мудрика в "Челси" была важнейшей сделкой для нашего клуба. Без гонорара Мудрика я не понимаю, как бы мы урегулировали многие, многие, многие вопросы", – сказал Палкин.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года за 70 млн евро.

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Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик война с россией
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Михаил Черныш
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