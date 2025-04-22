Бывший тренер Ворсклы оценил поступок Максимова: правильно ли тот поступил, намекнув на отставку?

Впечатлениями о событиях 25-го тура УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший президент и главный тренер полтавской "Ворсклы", автор бронзового успеха сезона-1996/97 Виктор Пожечевский.

- Главной сенсацией в прошлом туре стала победа "Колоса" над "Шахтером" - 4:2. Как так случилось, что команда Марино Пушича пропустила от соперника аж четыре мяча?

- Этот факт красноречиво свидетельствует о том, что футбол - вещь непредсказуемая и любой соперник может должным образом настроиться на гранда. Понятно, что каждой из команд этой пары очки крайне нужны, ведь "Шахтер" ведет борьбу за как можно более высокое призовое место, а "Колос" пытается отдалиться от зоны переходных матчей. С возвращением в коваливскую команду тренера Руслана Костышина ее игра стала более уверенной и результативной. "Колос" продуктивно использовал переход от обороны в атаку, придерживался игровой дисциплины и боролся до последней минуты матча. Именно это и позволило ему одержать победу.

- После этого матча в футбольных кругах начались разговоры, что дотянуться до первой позиции, на которой сейчас находится "Динамо", "горняки" уже не смогут. Вы тоже так считаете?

- Если подходить теоретически, то шансы у них, конечно же, есть. Но как оно будет на практике - покажут несколько следующих матчей. Как по мне, чемпионство донецкая команда проиграла в поединке с "Колосом". Поэтому "Шахтеру" после поражения от коваливцев трудно будет собраться. Теперь важно понимать, готовы ли "горняки" морально бороться за Кубок Украины в полуфинале с "Полесьем" и в матче чемпионата с "Динамо". Да и в финале, если они туда все же попадут. Ведь сегодня "Шахтер" оказался в яме, из которой выбраться будет трудно.

- Пожалуй, никто не ожидал, что "Ворскла" проиграет четвертый домашний матч подряд, однако в игре с "Александрией" это произошло. Что думаете о перспективах полтавчан?

- Ничего сверхкритичного в нынешней позиции команды не вижу. Впереди в чемпионате пять туров, а это достаточный турнирный путь для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Поэтому все в руках и головах футболистов "Ворсклы". Ближайший матч с "Вересом" будет играть в Полтаве, и он будет иметь важное значение для команды Юрия Максимова. Чтобы не попасть в зону переходных матчей, нужно набрать максимум 30 очков. А это не так просто. Как говорится, последний бой он трудный самый. Но надежда умирает последней. Календарь у "Ворсклы" не сверхсложный, и я считаю, что возможность обезопасить себя от переходных игр или прямого вылета есть. Не берусь утверждать о тех или иных тренерских просчетах, но считаю, что вина Максимова в нынешней ситуации лишь процентов на 20. В конце сезона скажу, почему именно на столько. Это мое личное мнение. Считаю, что он поступил помужски, когда дал понять во время пресс-конференции, что готов уйти. Руководство клуба проявило здравый смысл - оно его поддержало, не дав согласия на увольнение. Максимов же понимал, что если он напишет заявление и уйдет, то это будет не по-мужски, потому что оставлять команду в таком состоянии будет неправильно. И он остался, поступив совершенно правильно. Считаю, что если бы не было сейчас Юрия Максимова, то я с уверенностью сказал бы, что команда играла бы не в переходных матчах, а была бы в зоне вылета. Надеюсь, что главный тренер и сами ребята сделают все возможное, чтобы оказаться хотя бы в зоне переходных игр.

- К неожиданностям тура можно отнести результат поединка "Левый берег" - "Полесье", в котором была зафиксирована ничья. Для житомирцев это положительный итог?

- Учитывая амбиции "Полесья", которые намерены в ближайшее время стать в один ряд с нашими грандами, то ничья с дебютантом - это потеря двух очков. Хотя если принимать во внимание тот факт, что житомирской команде по ходу поединка пришлось отыгрываться, то мирным соглашением она может быть довольна. В стремлении занять четвертое, еврокубковое, место одно очко на выезде лишним не будет. Что же касается "Левого берега", то учитывая, что в его штабе есть такой джокер, как Николай Павлов, то думаю, что клуб существенно улучшит турнирное положение и у него в дебютном сезоне все будет хорошо.

- Согласны с мнением, что результат 3:0 в матче "Динамо" - "Оболонь" не отражает настоящего развития событий?

- Конечно. Уже в первом тайме "пивовары" потеряли несколько благоприятных возможностей для того, чтобы открыть счет. Забей они тогда - и неизвестно, как разворачивались бы события в дальнейшем. Но если первую половину матча можно занести в актив команде Сергея Шищенко, то о второй этого не скажешь. Класс "Динамо" все же дал о себе знать. Отмечу Ярмоленко, который, похоже, переживает вторую молодость - забивает третий матч подряд. Его присутствие на поле и в раздевалке играет большую роль для динамовского коллектива.

- С точно таким же счетом в пользу хозяев завершился поединок "Кривбасс" - "Заря". Похоже, что криворожане не настроены уступать конкурентам в борьбе за четвертую строчку, которая дает право играть в Лиге конференций?

- "Кривбасс" и "Заря" по выступлениям в нынешнем чемпионате чем-то похожи. Стоит несколько матчей криворожанам и луганчанам выиграть, как потом идет потеря очков. Эта нестабильность и не позволяет обоим коллективам находиться впритирку к лидерам. И это при том, что в составах обеих команд есть достаточно квалифицированных исполнителей. Что касается "Кривбасса", то для притязаний на четвертую строчку ему нужно добавить оборотов на финише. Хотя все понимают, в каких условиях команде Юрия Вернидуба приходится работать. Постоянные воздушные тревоги и обстрелы Кривого Рога не могут не сказываться. Но несмотря на трудности криворожане все же сумели порадовать своих болельщиков уверенной победой над луганчанами. Думаю, что "Кривбасс" будет бороться за попадание в еврокубковую зону до самого конца чемпионата.

- Что скажете о львовском дерби между "Карпатами" и "Рухом", в котором победила команда Владислава Лупашко?

- Следует отдать должное "Карпатам", которые в весенней части чемпионата выглядят достаточно уверенно и из тура в тур пополняют очковый задел. Эта команда наперекор скептикам демонстрирует неплохую игру и недаром находится на почетном пятом месте. Осенью было интересно следить за перипетиями двух львовских дерби - сначала в чемпионате, а вскоре в рамках кубкового розыгрыша. Тогда соперники обменялись победами с минимальным счетом 1:0. С тех пор многое изменилось. Прежде всего, "Карпаты" стали крепче. А "Рух" наоборот - несколько ослаб. Эти два факта связывает переход пяти игроков - Сыча, Федора, Квасницы, Костенко и Краснопира из команды Виталия Пономарева в команду Владислава Лупашко.

- Нулевая ничья во встрече "Ингульца" с ЛНЗ чем-то особенным вам запомнилась?

- Игра была не из категории захватывающих, однако бесцветной ее тоже не назовешь. "Ингульцу", который находится в зоне вылета, однако имеет отложенную игру с "Зарей" в запасе (в ней он ведет в счете 1:0), очки нужны кровь из носу. Однако усилий номинальных хозяев для их получения оказалось мало. ЛНЗ выглядел несколько убедительнее, но максимум, на что черкащане оказались способны, так это ничья. "Ингулец" может быть обязан в получении одного пункта вратарю Паламарчуку, который уже не впервые спасает команду от верных голов.

- Чего не хватило "Черноморцу" для получения положительного результата в выездном поединке с "Вересом"?

- Одесскую команду уже не первый сезон лихорадит. "Черноморец" имеет неплохой состав, но игру, которая бы соответствовала исполнительскому уровню, не показывает. На мой взгляд, одна из главных проблем "моряков" - непомерно высокая текучесть кадров. Команда не успевает сыграться, как в ней появляются новые игроки. В таких условиях любому тренеру удивительно трудно достичь результата. Ведь собрать команду можно быстро, а вот чтобы создать дружный коллектив единомышленников - на это нужно время. И от стабильного финансирования тоже многое зависит.

- Какую судьбу прогнозируете "Ингульцу" и "Черноморцу" в нынешнем сезоне?

- Обе команды никак не смогут себе обеспечить места в переходных матчах. Но одна из них, думаю, еще может иметь шанс сыграть в зоне переходных игр.