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Не соответствует месту в турнирной таблице. В Ворскле рассказали о бюджете клуба

Премьер-лига
Обновлено

8-9 платежная ведомость в УПЛ

Не соответствует месту в турнирной таблице. В Ворскле рассказали о бюджете клуба

Фото: Ворскла

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о бюджете полтавского клуба.

"У Ворсклы бюджет разбит на детско-юношеский футбол, женский и мужской. В женском футболе у нас 2-3 бюджет в стране, а в мужском, то, по нашим данным, у нас 8-9 платежная ведомость.

Пока в таблице мы не там, где должны находиться, это точно", – сказал Лысак.

Напомним, что "Ворскла" на данный момент находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ в зоне переходных матчей.

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Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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