Не соответствует месту в турнирной таблице. В Ворскле рассказали о бюджете клуба

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал о бюджете полтавского клуба.

"У Ворсклы бюджет разбит на детско-юношеский футбол, женский и мужской. В женском футболе у нас 2-3 бюджет в стране, а в мужском, то, по нашим данным, у нас 8-9 платежная ведомость.

Пока в таблице мы не там, где должны находиться, это точно", – сказал Лысак.