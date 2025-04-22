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Не соответствует месту в турнирной таблице. В Ворскле рассказали о бюджете клуба
8-9 платежная ведомость в УПЛ
Фото: Ворскла
Вице-президент "
"У Ворсклы бюджет разбит на детско-юношеский футбол, женский и мужской. В женском футболе у нас 2-3 бюджет в стране, а в мужском, то, по нашим данным, у нас 8-9 платежная ведомость.
Пока в таблице мы не там, где должны находиться, это точно", – сказал Лысак.
Напомним, что "Ворскла" на данный момент находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ в зоне переходных матчей.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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