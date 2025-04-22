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Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 26-й тур УПЛ
Судейские назначения на 26-й тур УПЛ
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
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25 апреля, пятница
- "Ингулец" – "Александрия" – Александр Каленов (Хмельницкий), арбитр ВАР – Дмитрий Кубряк
- "Заря" – "Левый Берег" – Александр Омельченко (Славянск), арбитр ВАР – Александр Шандор
26 апреля, суббота
- "Черноморец" – "Рух" – Евгений Цыбулько (Черкасская область), арбитр ВАР – Дмитрий Евтухов
- ЛНЗ – "Кривбасс" – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Сергей Задиран
- "Оболонь" – "Карпаты" – Назарий Дьордь (Ужгород), арбитр ВАР – Владимир Новохатний
27 апреля, воскресенье
- "Ворскла" – "Верес" – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр ВАР - Роман Блавацкий
- "Колос" – "Полесье" – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР - Игорь Пасхал
- "Шахтер" – "Динамо" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Николай Балакин
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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