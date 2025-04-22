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Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 26-й тур УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Судейские назначения на 26-й тур УПЛ

Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 26-й тур УПЛ

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

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25 апреля, пятница

  • "Ингулец" – "Александрия" – Александр Каленов (Хмельницкий), арбитр ВАР – Дмитрий Кубряк
  • "Заря" – "Левый Берег" – Александр Омельченко (Славянск), арбитр ВАР – Александр Шандор

26 апреля, суббота

  • "Черноморец" – "Рух" – Евгений Цыбулько (Черкасская область), арбитр ВАР – Дмитрий Евтухов
  • ЛНЗ – "Кривбасс" – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Сергей Задиран
  • "Оболонь" – "Карпаты" – Назарий Дьордь (Ужгород), арбитр ВАР – Владимир Новохатний

27 апреля, воскресенье

  • "Ворскла" – "Верес" – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр ВАР - Роман Блавацкий
  • "Колос" – "Полесье" – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР - Игорь Пасхал
  • "Шахтер" – "Динамо" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Николай Балакин
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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