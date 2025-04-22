Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Кривбасса: Нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно
Артур Микитишин забил один из голов своей команды в матче с Зарей
Фото: ФК Кривбас
Хавбек "
- Артур, поздравляем с победой и голом. Вспомни, как забивал?
– Разыграли быстро аут, я пошел на дальнюю штангу. Вакулко меня увидел и классно отдал, спасибо за передачу. Я давно уже хотел забить и поздравить свою жену с беременностью. Мне это удалось, потому очень рад.
– Игра удалась "Кривбассу"?
– Мы давно не побеждали дома, поэтому нам хотелось принести положительные эмоции болельщикам. Сегодня нам это удалось, забили три гола, заработали три очка. Я думаю, сегодня нам все удалось. Все рады и двигаемся вперед, нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно. Поэтому смотрим только вперед и прогрессируем.
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги уволил тренерский штаб. Причастен бразильский агент
- Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной
- "Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья
- УПЛ. Шахтер - Колос 2:4. Золото на пути в Киев
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч