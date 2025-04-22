Хавбек Кривбасса: Нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно

Хавбек " Кривбасса " Артур Микитишин прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура УПЛ с "Зарей" (3:0).

- Артур, поздравляем с победой и голом. Вспомни, как забивал?

– Разыграли быстро аут, я пошел на дальнюю штангу. Вакулко меня увидел и классно отдал, спасибо за передачу. Я давно уже хотел забить и поздравить свою жену с беременностью. Мне это удалось, потому очень рад.

– Игра удалась "Кривбассу"?

– Мы давно не побеждали дома, поэтому нам хотелось принести положительные эмоции болельщикам. Сегодня нам это удалось, забили три гола, заработали три очка. Я думаю, сегодня нам все удалось. Все рады и двигаемся вперед, нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно. Поэтому смотрим только вперед и прогрессируем.