  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса: Нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса: Нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно

Премьер-лига

Артур Микитишин забил один из голов своей команды в матче с Зарей

Хавбек Кривбасса: Нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Хавбек "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура УПЛ с "Зарей" (3:0).

- Артур, поздравляем с победой и голом. Вспомни, как забивал?

– Разыграли быстро аут, я пошел на дальнюю штангу. Вакулко меня увидел и классно отдал, спасибо за передачу. Я давно уже хотел забить и поздравить свою жену с беременностью. Мне это удалось, потому очень рад.

– Игра удалась "Кривбассу"?

– Мы давно не побеждали дома, поэтому нам хотелось принести положительные эмоции болельщикам. Сегодня нам это удалось, забили три гола, заработали три очка. Я думаю, сегодня нам все удалось. Все рады и двигаемся вперед, нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно. Поэтому смотрим только вперед и прогрессируем.

По теме
yellow-arrow
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 26-й тур УПЛ
yellow-arrow
Не соответствует месту в турнирной таблице. В Ворскле рассказали о бюджете клуба
yellow-arrow
"У этого парня рот не закрывается", - Вантух рассказал, кто является главным шутником в Заре
Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Артур Микитишин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости