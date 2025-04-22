"Судьи сейчас боятся потерять свою работу", - Суркис считает, что судейство в УПЛ улучшилось

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о нынешнем уровне судейства в УПЛ.

"Судейство стало лучше, но все равно много ошибок. Таких, например, как в нашем матче с "Кривбассом". Но мы не акцентируем на этом внимание.

Нет, я не имею ввиду удаление Попова в матче с "Кривбассом". Там были другие моменты, я не хочу сейчас на них останавливаться.

Но судейство стало значительно лучше. Насколько я понимаю, вмешательства нет. Мне так кажется. Судьи сейчас боятся потерять свою работу", — сказал Суркис.