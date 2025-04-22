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"Судьи сейчас боятся потерять свою работу", - Суркис считает, что судейство в УПЛ улучшилось
Мнение президента Динамо о судействе
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о нынешнем уровне судейства в УПЛ.
"Судейство стало лучше, но все равно много ошибок. Таких, например, как в нашем матче с "Кривбассом". Но мы не акцентируем на этом внимание.
Нет, я не имею ввиду удаление Попова в матче с "Кривбассом". Там были другие моменты, я не хочу сейчас на них останавливаться.
Но судейство стало значительно лучше. Насколько я понимаю, вмешательства нет. Мне так кажется. Судьи сейчас боятся потерять свою работу", — сказал Суркис.
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