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"Судьи сейчас боятся потерять свою работу", - Суркис считает, что судейство в УПЛ улучшилось

Премьер-лига

Мнение президента Динамо о судействе

"Судьи сейчас боятся потерять свою работу", - Суркис считает, что судейство в УПЛ улучшилось

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о нынешнем уровне судейства в УПЛ.

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"Судейство стало лучше, но все равно много ошибок. Таких, например, как в нашем матче с "Кривбассом". Но мы не акцентируем на этом внимание.

Нет, я не имею ввиду удаление Попова в матче с "Кривбассом". Там были другие моменты, я не хочу сейчас на них останавливаться.

Но судейство стало значительно лучше. Насколько я понимаю, вмешательства нет. Мне так кажется. Судьи сейчас боятся потерять свою работу", — сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 00:06
судьи бояцца пи*здабратьев суркисов которые могут лишить их работы..
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 00:06
судьи бояцца пи*здабратьев суркисов которые могут лишить их работы..
Ответить
0
0

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