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Ряд клубов УПЛ выдвигают идею вывести судейский комитет из структуры УАФ
Чтобы судьи была равноудалены от всех
Дан Балашов - УАФ
Некоторые клубы УПЛ выдвигают идею, чтобы Комитет арбитров был выведен из под непосредственной юрисдикции УАФ и был равноудаленным и от клубов, и от Ассоциации. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
То есть, чтобы арбитры были более независимыми и не подвергались влиянию УАФ.
Что за клубы выдвигают эту идею, источник не назвал.
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"Я уверен, что в этой группе есть "Полесье", есть "Оболонь", есть "Верес". Но ни "Шахтера" ни "Динамо" в этой группе нет", - сказал Бурбас.
Также отмечается, что для принятия такого решения, чтобы предложить изменение УАФ, за предложение должны проголосовать большинство клубов УПЛ, то есть не менее девяти клубов.
В то же время, если такое предложение официально поступит от УПЛ, окончательное решение все равно будет принимать УАФ.
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