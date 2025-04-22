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Ряд клубов УПЛ выдвигают идею вывести судейский комитет из структуры УАФ

Премьер-лига
Обновлено

Чтобы судьи была равноудалены от всех

Ряд клубов УПЛ выдвигают идею вывести судейский комитет из структуры УАФ

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Некоторые клубы УПЛ выдвигают идею, чтобы Комитет арбитров был выведен из под непосредственной юрисдикции УАФ и был равноудаленным и от клубов, и от Ассоциации. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

То есть, чтобы арбитры были более независимыми и не подвергались влиянию УАФ.

Что за клубы выдвигают эту идею, источник не назвал.

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"Я уверен, что в этой группе есть "Полесье", есть "Оболонь", есть "Верес". Но ни "Шахтера" ни "Динамо" в этой группе нет", - сказал Бурбас.

Также отмечается, что для принятия такого решения, чтобы предложить изменение УАФ, за предложение должны проголосовать большинство клубов УПЛ, то есть не менее девяти клубов.

В то же время, если такое предложение официально поступит от УПЛ, окончательное решение все равно будет принимать УАФ.

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Украинская Премьер-лига УАФ Игорь Бурбас Комитет арбитров УАФ
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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