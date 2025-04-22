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Офсайд и долгий просмотр ВАР. Костышин снова высказался о победе Колоса над Шахтером
Тренер Колоса также не очень доволен судейством
instagram.com/fckoloskovalivka
Главный тренер "
– В вашей первой тренерской каденции "Колос" отбирал очки у обоих грандов – и у "Динамо", и у "Шахтера". Субботняя победа над "горняками", которая стала первой громкой победой в вашем очередном появлении в Ковалевке, следует думать, особенная?
– Даже не знаю, что по этому поводу вам сказать. Нам сейчас нужны три очка в любом матче. И не важно, кто соперник – гранд или не гранд. Ты дерешься за то, чтобы остаться в элите. Когда выходишь на поле, то и ничья в подобном матче было бы счастьем.
– "Колос" забил в ворота "горняков" сразу четыре мяча, что даже европейским грандам во встречах с ним удавалось не так часто.
– Это стечение обстоятельств.
– Что было самым сложным в поединке с "Шахтером"?
– Для меня – это Кевин. На нем, как и на игре Судакова, мы делали акцент. С Судаковым справились, а вот Кевин все же один мяч забил.
– Насколько удалось "перекрыть кислород" этому бразильцу?
– Не сильно. Во втором тайме совсем перекрыли, а вот в первом были проблемы.
– После матча главный тренер дончан Марино Пушич выражал недовольство арбитражем – в частности, отмененным при счете 1:2 голом в ворота "Колоса". Как этот эпизод виделся вам?
– Тогда я его не видел, посмотрел уже позже, после игры. Каждый раз, когда просматриваешь с холодной головой, понятно: чистый офсайд. Тем более что плечом можно мяч забивать. Всегда положение "вне игры" считается по телу и тем, чем можно поразить ворота – головой, плечом, ногой, коленом. Так что если главный тренер "Шахтера" был недоволен, то я тоже могу быть недовольным – тем, что так долго просматривали момент по VAR.
– Как удалось вам в достаточно сжатые сроки перестроить игру команды и вселить в футболистов уверенность в собственные силы?
– (Улыбается). Это секрет. А если откровенно, то это, пожалуй, сами футболисты немного наступили на свое эго.
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