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Чуть не дошло до драки. Журналист рассказал о конфликте Ашура с игроком Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Тренер поспорил с Лукасом Тейлором

Чуть не дошло до драки. Журналист рассказал о конфликте Ашура с игроком Полесья

polissyafc.com

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Журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликте, который недавно произошел в "Полесье" между главным тренером Имадом Ашуром и правым защитником Лукасом Тейлором.

"Недавно возник такой открытый конфликт, который удалось быстро погасить. У Имада Ашура на тренировке был конфликт с Лукасом Тейлором, они чуть не подрались, когда Тейлор открыто кричал на Ашура.

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Они [футболист и тренер] остались после тренировочного процесса и минут 40 где-то разговаривали. Насколько я понял, конфликт был из-за определенных игровых упражнений. Что-то Тейлору не понравилось, или Ашур не так объяснил. Они не поняли друг друга", – заявил Бурбас.

Отметим, что 30-летний бразилец Лукас Тейлор в нынешнем сезоне не является основным игроком команды и в 14 матчах наиграл 538 минут.

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Полесье (Житомир) Лукас Тейлор Игорь Бурбас Имад Ашур
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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