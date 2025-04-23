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Чуть не дошло до драки. Журналист рассказал о конфликте Ашура с игроком Полесья
Тренер поспорил с Лукасом Тейлором
polissyafc.com
Журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликте, который недавно произошел в "
"Недавно возник такой открытый конфликт, который удалось быстро погасить. У Имада Ашура на тренировке был конфликт с Лукасом Тейлором, они чуть не подрались, когда Тейлор открыто кричал на Ашура.
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Они [футболист и тренер] остались после тренировочного процесса и минут 40 где-то разговаривали. Насколько я понял, конфликт был из-за определенных игровых упражнений. Что-то Тейлору не понравилось, или Ашур не так объяснил. Они не поняли друг друга", – заявил Бурбас.
Отметим, что 30-летний бразилец Лукас Тейлор в нынешнем сезоне не является основным игроком команды и в 14 матчах наиграл 538 минут.
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