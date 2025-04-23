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"На тренировочном процессе недорабатывает": Максимов – о таланте, который получает мало игрового времени
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Фото: НК Верес
Юрий Максимов поделился впечатлениями от встречи с "Александрией" (1:3).
"Когда команда выигрывает 3:0 – она отдает игру, отходит на свою площадку, играет на контратаках. Хотели переломить игру. Нужно было действовать и проводить замены, когда уже проиграешь 0:3. Ребят я поблагодарил, пообщался, пообщаюсь с руководством и примем решение, потому что что-то не идет и нужно что-то менять.
Пердуту очень хорошо знаем, он играет до конца. Как и Скляр. И Кулач помог бы, и Бацула. К ребятам у меня нет вопросов. Я отвечаю за результат. Не было ни к кому замечаний".
[Иван Нестеренко в 2025 году сыграл всего 27 минут] "Он на тренировочном процессе недорабатывает. Приняли решение, чтобы немного подумал, в себе поискал вопросы.
[О нехватке игрового времени Феррана Фаэррона] Он присоединился на сборе в Турции, когда мы уже наигрывали состав. Мы на него рассчитываем”, – заявил тренер.
27 апреля полтавский клуб будет принимать "Верес".
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