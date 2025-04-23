"На тренировочном процессе недорабатывает": Максимов – о таланте, который получает мало игрового времени

Юрий Максимов поделился впечатлениями от встречи с "Александрией" (1:3).

"Когда команда выигрывает 3:0 – она ​​отдает игру, отходит на свою площадку, играет на контратаках. Хотели переломить игру. Нужно было действовать и проводить замены, когда уже проиграешь 0:3. Ребят я поблагодарил, пообщался, пообщаюсь с руководством и примем решение, потому что что-то не идет и нужно что-то менять.

Пердуту очень хорошо знаем, он играет до конца. Как и Скляр. И Кулач помог бы, и Бацула. К ребятам у меня нет вопросов. Я отвечаю за результат. Не было ни к кому замечаний".