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"На тренировочном процессе недорабатывает": Максимов – о таланте, который получает мало игрового времени

Премьер-лига
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"На тренировочном процессе недорабатывает": Максимов – о таланте, который получает мало игрового времени

Фото: НК Верес

Новина українською

Юрий Максимов поделился впечатлениями от встречи с "Александрией" (1:3).

"Когда команда выигрывает 3:0 – она ​​отдает игру, отходит на свою площадку, играет на контратаках. Хотели переломить игру. Нужно было действовать и проводить замены, когда уже проиграешь 0:3. Ребят я поблагодарил, пообщался, пообщаюсь с руководством и примем решение, потому что что-то не идет и нужно что-то менять.

Пердуту очень хорошо знаем, он играет до конца. Как и Скляр. И Кулач помог бы, и Бацула. К ребятам у меня нет вопросов. Я отвечаю за результат. Не было ни к кому замечаний".

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[Иван Нестеренко в 2025 году сыграл всего 27 минут] "Он на тренировочном процессе недорабатывает. Приняли решение, чтобы немного подумал, в себе поискал вопросы.

[О нехватке игрового времени Феррана Фаэррона] Он присоединился на сборе в Турции, когда мы уже наигрывали состав. Мы на него рассчитываем”, – заявил тренер.

27 апреля полтавский клуб будет принимать "Верес".

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Александр Симченко
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