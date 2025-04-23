"Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу

Ассистент тренера "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:1).

"Спасибо ВСУ, что мы играем в футбол, живем в Украине. 17 апреля был день памяти Носова Виктора Васильевича. Это выдающийся человек, выдающийся тренер, который для меня тоже многое значит. Я дебютировал в Премьер-лиге при нем. Мы боролись за выживание тогда и сейчас "Ворскла" борется за выживание, и я надеюсь, я уверен в том, что они выберутся и будут набирать очки. Хочу почтить память Носова (бывший тренер полтавской команды умер 17.04.2008 в 67 лет – прим.)”.

"По игре. Ребята молодцы. Очень довольны игрой и отношением в первом тайме. Гол соперника немного прибавил нервов. Надо играть так, как в первом тайме. У кого-то лучшее настроение, у кого-то хуже. Очень важна для нас победа. Крутой первый тайм, второй – уже не такой, но это психология. Мы с этим боремся, хотим так играть всю игру. "Ворскла" немного добавила, мы расслабились. Не хотим так, но так вышло. Главное – победа. Поздравляю ребят, они молодцы. Трудная игра, тяжелое поле, немного времени нужно для адаптации к погоде”.

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[О голах Теди Цары] "Ждали, ждали долго. Он неплохо играл, но для вингера, атакующего игрока, должны быть голы. Наконец, он забил и не один. Классные голы, оказался там, где и нужно. В первом голе Козак крутую передачу отдал, а во втором моменте Шепелев ворвался и прострелил. Да, первый гол – это наигранная комбинация. Что-то выходит, что-то нет. Не могу сказать, что помогла тревога, но перед выходом мы все напомнили, разжевали, как должно быть, и это получилось”, – рассказал ассистент главного тренера.

Сергей Кравченко выступал в "Ворскле" с 2006 по 2008 год.