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Первак: Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки с Полесьем

Премьер-лига
Обновлено

Аисты не удержали преимущество

Первак: Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки с Полесьем

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак считает, что его команда могла достичь большего в матче против житомирского клуба.

"Игра была слишком длинной, слишком тяжелой. Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки. Но не будем в облаках летать. Знали, против какой команды играем, какие игроки в их составе. Немного повезло, что Гуцуляк и Назаренко не играли в первом тайме, а потом заставили нас так обороняться".

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"Потом вышел Сарапий и они начали агрессивную силовую борьбу в нашей штрафной площадке. Надо было выдержать. Только за счет характера и желания в таких играх получается результат. Гол забили – очень хорошо. И не пропустили после стандарта", – отметил специалист.

25 апреля коллектив будет играть против "Зари".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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