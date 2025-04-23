Первак: Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки с Полесьем

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак считает, что его команда могла достичь большего в матче против житомирского клуба.

"Игра была слишком длинной, слишком тяжелой. Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки. Но не будем в облаках летать. Знали, против какой команды играем, какие игроки в их составе. Немного повезло, что Гуцуляк и Назаренко не играли в первом тайме, а потом заставили нас так обороняться".