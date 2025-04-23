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Первак: Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки с Полесьем
Аисты не удержали преимущество
Фото: ФК Лівий берег
Наставник "Левого Берега" Виталий Первак считает, что его команда могла достичь большего в матче против житомирского клуба.
"Игра была слишком длинной, слишком тяжелой. Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки. Но не будем в облаках летать. Знали, против какой команды играем, какие игроки в их составе. Немного повезло, что Гуцуляк и Назаренко не играли в первом тайме, а потом заставили нас так обороняться".
"Потом вышел Сарапий и они начали агрессивную силовую борьбу в нашей штрафной площадке. Надо было выдержать. Только за счет характера и желания в таких играх получается результат. Гол забили – очень хорошо. И не пропустили после стандарта", – отметил специалист.
25 апреля коллектив будет играть против "Зари".
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