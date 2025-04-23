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"Скажем так, чтобы не использовать нецензурную лексику": Ашур – о действиях подопечных в 1-м тайме с Левым Берегом

Премьер-лига
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Аисты навязали свой стиль

"Скажем так, чтобы не использовать нецензурную лексику": Ашур – о действиях подопечных в 1-м тайме с Левым Берегом

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Имад Ашур недоволен, как "Полесье" играло до перерыва с соперником.

"За небольшими исключениями с "Левым Берегом" ни у кого не бывает легких матчей. Надо отдать должное. Первый и второй тайм в нашем исполнении – два полярных явления. Не скажу, что первый тайм был провальный, он не такой целостный и проактивный, как второй. Когда ведется такая игра, когда каждый эпизод борьбы будет ключевым – допускать ошибки на стандартных положениях крайне нежелательно, скажем так, чтобы не использовать нецензурную лексику. После этого гола было достаточно тяжело”.

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"Соперник компактно и низко оборонялся, отходили при каждом нашем билд-апе, мало пространства оставляли и нам не хватало агрессии, проактивности. Рад, что замены повлияли. Обидно, что не настолько, чтобы мы выиграли этот матч, но это точно лучше, чем ничего. Учитывая предыдущие матчи, надо было чем-то жертвовать. Это была сознательная жертва. Надо адаптироваться ко всему, что жизнь подбрасывает”.

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"Мы точно потеряли два очка, несмотря на то, что мы сделали определенную ротацию, сознательно, мы планировали победить.

[Была ли команда физически не готова] Второй тайм показал, что все сигналы, которые посылает тело об усталости, их можно нивелировать и работать, делать то, что требует ситуация, не обращая внимания. Все идет от головы – настроение, болезни, войны. Не всегда здоровой. По поводу физического состояния ребят жаловаться не могу”, – рассказал тренер.

27 апреля "волки" поедут в Ковалевку.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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