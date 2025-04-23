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Повреждение Ракицкого: раскрыто состояние защитника Черноморца
Повреждение оказалось не столь серьезным
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Повреждение защитника "Черноморца" Ярослава Ракицкого, из-за которого он был вынужден покинуть поле в матче против "Вереса" (1:2), оказалось не слишком серьезным.
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Согласно информации ТаТоТаке, подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра не подтвердилось. Все обошлось спазмом и гематомой, и, по прогнозам медиков одесского клуба, Ярослав может вернуться к тренировочному процессу уже в среду, 23 апреля.
Исходя из этого, Ракицкий сохраняет неплохие шансы сыграть в субботу против "Руха"
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