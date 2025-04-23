Повреждение Ракицкого: раскрыто состояние защитника Черноморца

Повреждение защитника "Черноморца" Ярослава Ракицкого, из-за которого он был вынужден покинуть поле в матче против "Вереса" (1:2), оказалось не слишком серьезным.

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Согласно информации ТаТоТаке, подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра не подтвердилось. Все обошлось спазмом и гематомой, и, по прогнозам медиков одесского клуба, Ярослав может вернуться к тренировочному процессу уже в среду, 23 апреля.

Исходя из этого, Ракицкий сохраняет неплохие шансы сыграть в субботу против "Руха"