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Повреждение Ракицкого: раскрыто состояние защитника Черноморца

Премьер-лига

Повреждение оказалось не столь серьезным

Повреждение Ракицкого: раскрыто состояние защитника Черноморца

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Повреждение защитника "Черноморца" Ярослава Ракицкого, из-за которого он был вынужден покинуть поле в матче против "Вереса" (1:2), оказалось не слишком серьезным.

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Согласно информации ТаТоТаке, подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра не подтвердилось. Все обошлось спазмом и гематомой, и, по прогнозам медиков одесского клуба, Ярослав может вернуться к тренировочному процессу уже в среду, 23 апреля.

Исходя из этого, Ракицкий сохраняет неплохие шансы сыграть в субботу против "Руха"

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Ярослав Ракицкий Черноморец (Одесса) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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