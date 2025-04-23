  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бывший спортдир ЛНЗ ответил на скандальное заявление экс-игрока

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший спортдир ЛНЗ ответил на скандальное заявление экс-игрока

Премьер-лига

Евгений Тарасенко также раскрыл детали своего ухода

Бывший спортдир ЛНЗ ответил на скандальное заявление экс-игрока

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Бывший спортивный директор ЛНЗ Евгений Тарасенко прокомментировал увольнение из клуба. Он также отреагировал на обвинения экс-голкипера команды Андрея Поповича.

Ранее Попович резко раскритиковал деятельность Тарасенко в клубе.

- Евгений, как произошел ваш уход из ЛНЗ?

- Это решение президента. Я чувствую свою вину, что мы не оправдали его надежд. Не было результата.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Экс-вратарь ЛНЗ Андрей Попович говорил, что вы наживались на откатах с игроков. Уговорили его вернуться в ЛНЗ, а потом сказали, что он проиграл конкуренцию Самойленко, и вообще он вам мешал из-за того, что не давал проценты и никогда не молчал. Что можете сказать по этому поводу?

- Мне смешно слышать о каких-то откатах во Второй и Первой лигах (Попович выступал за ЛНЗ, когда тот играл в низших дивизионах, - прим.). Поповичу могу сказать одно: если ты сильный игрок - тебя никогда в жизни не уберут из команды. В ЛНЗ только тренер принимал решение, какого игрока брать и кого убирать.

Читайте такжеЛНЗ представил нового генерального директора клуба

- Также Попович говорил, что вы Бакалова выжили из ЛНЗ из-за того, что он не давал вам заниматься своими "приколами".

- Можете написать, что я сильно посмеялся с его заявления. Ну какие откаты могут быть во Второй лиге?

- Что будете делать дальше?

- Вернусь в агентскую деятельность, - сказал Тарасенко.

По теме
yellow-arrow
Повреждение Ракицкого: раскрыто состояние защитника Черноморца
yellow-arrow
"Скажем так, чтобы не использовать нецензурную лексику": Ашур – о действиях подопечных в 1-м тайме с Левым Берегом
yellow-arrow
Первак: Со своей стороны считаю, что мы потеряли очки с Полесьем
Андрей Попович ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости