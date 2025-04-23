Бывший спортдир ЛНЗ ответил на скандальное заявление экс-игрока

Бывший спортивный директор ЛНЗ Евгений Тарасенко прокомментировал увольнение из клуба. Он также отреагировал на обвинения экс-голкипера команды Андрея Поповича.

Ранее Попович резко раскритиковал деятельность Тарасенко в клубе.

- Евгений, как произошел ваш уход из ЛНЗ?

- Это решение президента. Я чувствую свою вину, что мы не оправдали его надежд. Не было результата.

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- Экс-вратарь ЛНЗ Андрей Попович говорил, что вы наживались на откатах с игроков. Уговорили его вернуться в ЛНЗ, а потом сказали, что он проиграл конкуренцию Самойленко, и вообще он вам мешал из-за того, что не давал проценты и никогда не молчал. Что можете сказать по этому поводу?

- Мне смешно слышать о каких-то откатах во Второй и Первой лигах (Попович выступал за ЛНЗ, когда тот играл в низших дивизионах, - прим.). Поповичу могу сказать одно: если ты сильный игрок - тебя никогда в жизни не уберут из команды. В ЛНЗ только тренер принимал решение, какого игрока брать и кого убирать.

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- Также Попович говорил, что вы Бакалова выжили из ЛНЗ из-за того, что он не давал вам заниматься своими "приколами".

- Можете написать, что я сильно посмеялся с его заявления. Ну какие откаты могут быть во Второй лиге?

- Что будете делать дальше?

- Вернусь в агентскую деятельность, - сказал Тарасенко.