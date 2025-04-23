Новый гендир ЛНЗ озвучил задачу команды на оставшиеся матчи сезона

Новый генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о своем назначении и поделился целями и задачами на будущее.

"Мое назначение было неожиданным. После матча с "Ингульцом" я получил звонок от президента клуба и получил информацию, что со следующего дня начинаю работу как и.о. генерального директора. Моя реакция? Даже не было времени, чтобы понять, где я делаю и что я делаю.

О долгосрочных задачах сейчас не говорим. Осталось 5 матчей в УПЛ, поэтому моя задача помочь команде получить наибольшее количество очков. Это задача номер один.

Была встреча с Романом Иосифовичем Григорчуком, говорили о планах на следующую игру, на конец сезона. Руководство полностью доверяет тренеру и мы верим, что он сможет помочь достичь те цели, которые мы перед собой ставим", - сказал Каюк в комментарии Центру Футбольных Новостей.