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Новый гендир ЛНЗ озвучил задачу команды на оставшиеся матчи сезона
Набрать максимум очков
Фото: ФК ЛНЗ
Новый генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о своем назначении и поделился целями и задачами на будущее.
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"Мое назначение было неожиданным. После матча с "Ингульцом" я получил звонок от президента клуба и получил информацию, что со следующего дня начинаю работу как и.о. генерального директора. Моя реакция? Даже не было времени, чтобы понять, где я делаю и что я делаю.
О долгосрочных задачах сейчас не говорим. Осталось 5 матчей в УПЛ, поэтому моя задача помочь команде получить наибольшее количество очков. Это задача номер один.
Была встреча с Романом Иосифовичем Григорчуком, говорили о планах на следующую игру, на конец сезона. Руководство полностью доверяет тренеру и мы верим, что он сможет помочь достичь те цели, которые мы перед собой ставим", - сказал Каюк в комментарии Центру Футбольных Новостей.
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