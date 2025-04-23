УПЛ поздравила одного из аутсайдеров чемпионата с годовщиной основания клуба

Украинская Премьер-Лига поздравила в соцсетях "ЛНЗ" с годовщиной основания клуба.

Украинская Премьер-Лига поздравляет ФК "ЛНЗ" с годовщиной основания!

23 апреля 2006 года началась история нынешнего участника Чемпионата УПЛ из Черкасской области.

Сегодня футбольный клуб "ЛНЗ" отмечает годовщину своего основания - день, который стал отправной точкой в истории команды, прошедшей путь от любительского уровня до элиты украинского футбола.

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет руководство клуба, тренерский штаб, игроков, сотрудников и болельщиков ФК "ЛНЗ" с этой знаковой датой!

Своими амбициями и динамичным развитием вы не только вернули большой футбол в Черкассы, но и стали примером для многих клубов, которые стремятся расти в непростых условиях сегодняшнего дня.

Желаем вам новых достижений, ярких матчей, стабильности и вдохновения! Пусть ваш клуб и в дальнейшем будет источником гордости для всего Черкасского края и украшением украинского футбола!