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УПЛ поздравила одного из аутсайдеров чемпионата с годовщиной основания клуба

Премьер-лига

Отметили важную дату в истории новосозданной команды

УПЛ поздравила одного из аутсайдеров чемпионата с годовщиной основания клуба

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига поздравила в соцсетях "ЛНЗ" с годовщиной основания клуба.

Украинская Премьер-Лига поздравляет ФК "ЛНЗ" с годовщиной основания!

23 апреля 2006 года началась история нынешнего участника Чемпионата УПЛ из Черкасской области.

Сегодня футбольный клуб "ЛНЗ" отмечает годовщину своего основания - день, который стал отправной точкой в истории команды, прошедшей путь от любительского уровня до элиты украинского футбола.

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет руководство клуба, тренерский штаб, игроков, сотрудников и болельщиков ФК "ЛНЗ" с этой знаковой датой!

Своими амбициями и динамичным развитием вы не только вернули большой футбол в Черкассы, но и стали примером для многих клубов, которые стремятся расти в непростых условиях сегодняшнего дня.

Желаем вам новых достижений, ярких матчей, стабильности и вдохновения! Пусть ваш клуб и в дальнейшем будет источником гордости для всего Черкасского края и украшением украинского футбола!

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На данный момент "ЛНЗ" находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав лишь 26 очков после 25-ти сыгранных матчей. Подопечные Романа Григорчука находятся в трех баллах от потенциального вылета.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
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