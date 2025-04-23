Вингер Черноморца: Только Ракицкий покинул поле, мы сразу пропустили

Левый вингер "Черноморца" Денис Янаков прокомментировал поражение от "Вереса" (1:2) в 25-м туре УПЛ.

- Чего на твой взгляд не хватало команде, чтобы довести игру до победы?

- Думаю, нам не хватило второго забитого мяча. Если забили бы, довели бы игру до победы. Забили быстрый мяч, немного не поверили своему счастью. А как-то все изменилось.

- Насколько повреждение Ярослава Ракицкого повлияло на отрицательный результат?

- Конечно повлияло. Только он покинул поле, мы сразу пропустили. Два мяча пропустили. Когда человек был на поле, то сзади было все спокойно, надежно. Он ушел, это повлияло на нас.

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- Ты забил очень эффектный гол. Можешь описать его?

- Действительно, гол получился хороший. Они побежали прессинговать, мы выбили мяч. Точно это сделали. Я его принял. Скажу, что на тренировках это постоянно отрабатываем. Каждый день. Хорошо, что удалось забить такой гол.

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- Ты забил в этом сезоне 5 гол (всего свой 10 в УПЛ), в прошлом туре отыграл 50 игру в УПЛ. Личные достижения придают сил и вдохновения для решения важных командных задач?

- Да, действительно, личные достижения немного поднимают настроение и моральный дух мой. Хочется еще больше работать и приносить пользу команде, - сказал Янаков клубной пресс-службе.