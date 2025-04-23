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Кривбасс подтвердил, что капитан команды больше не сыграет в этом сезоне

Премьер-лига

Полузащитник уже перенес хирургическое вмешательство

Кривбасс подтвердил, что капитан команды больше не сыграет в этом сезоне

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский уже не сыграет в нынешнем чемпионате.

Как сообщает клубная пресс-служба, хавбек получил травму колена на одной из тренировок. Несколько детальных обследований показали, что необходимо хирургическое вмешательство. Капитан "Кривбасса" уже перенес операцию, и к сожалению, выбыл до конца сезона.

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В текущем сезоне 35-летний Хомченовский провел 11 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.

"Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков в 24 поединках.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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