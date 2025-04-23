Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков - о Пятове: Мне иногда кажется, что он - взрослый ребенок
Все сказано в шутку
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков высказался о своем бывшем одноклубнике Андрее Пятове.
"Он капец добряк. Он такой, типа, простой-простой. Мне иногда кажется, что он - взрослый ребенок. Ладно, я шучу, потому что еще обидится на меня (смеется)", - сказал Судаков.
Напомним, Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 по 2023 год. За это время голкипер провел в составе "горняков" 482 матча, в которых пропустил 415 голов.
Читайте такжеCorriere dello Sport назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова. Наполи считает ее завышенной
Популярное сейчас
- Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
- "Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ
- Буковина - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Кривбасс и Верес рвутся в еврокубковую зону. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне