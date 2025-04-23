Судаков - о Пятове: Мне иногда кажется, что он - взрослый ребенок

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков высказался о своем бывшем одноклубнике Андрее Пятове.

"Он капец добряк. Он такой, типа, простой-простой. Мне иногда кажется, что он - взрослый ребенок. Ладно, я шучу, потому что еще обидится на меня (смеется)", - сказал Судаков.

Напомним, Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 по 2023 год. За это время голкипер провел в составе "горняков" 482 матча, в которых пропустил 415 голов.



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