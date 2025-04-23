"Не всегда выигрывает соперник, который имеет преимущество на бумаге". Езерский выбрал фаворитов полуфинальных матчей Кубка Украины

Владимир Езерский во времена своей карьеры успел поиграть в составе обоих нынешних полуфиналистов Кубка Украины - и киевского "Динамо", и донецкого "Шахтера". Поэтому в выборе кандидатуры, которая могла бы поделиться мыслями относительно двух матчей розыгрыша, у корреспондента UA-Футбол сложностей не возникло. Известный в прошлом игрок, а ныне тренер рассказал о своих ожиданиях от полуфинальных встреч "Буковина" - "Динамо" и "Полесье" - "Шахтер".

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- Кубковый розыгрыш тем и интересен, что мы можем видеть в нем одну из команд, которая представляет первую лигу, - сказал он. - За это мы и любим этот непредсказуемый турнир. Если взять пару "Буковина" - "Динамо", то конечно же, в ней фаворитом является киевская команда, которая сейчас лидирует в чемпионате. По качеству игроков, по уровню игры и всех других аспектах она превосходит своего соперника. Но как показывает история футбола, иногда команды первой лиги творили чудо. Более того, даже доходили до финала - как это было в розыгрыше сезона-2018/19, когда "Шахтеру" противостоял "Ингулец". Подобное было и в далеком 1969-м - тогда в финале Кубка СССР играли львовские "Карпаты", которые представляли первую лигу и сумели выиграть почетный трофей, одолев ростовский СКА. Правда, такие случаи, когда ниже классом команда пробивается в финал, бывают редко. Пока же речь о полуфинале, который будет состоять из одной игры. Поэтому должно быть интересно. Мне кажется, что все будет зависеть от игры "Динамо". Но при этом следует учитывать, что "Буковина" - амбициозная команда, и она это доказала тем, что впервые в своей истории пробилась сначала в четвертьфинал, а затем дошла и до полуфинала. "Буковина" в этом соперничестве ничего не теряет. Черновицкая команда и так создала историю для буковинского футбола! Ребята должны выходить на поле и просто играть в футбол. Все будет зависеть от того, хватит ли им сил, энергии и справятся ли они с психологическим давлением. А вот то, что мотивация у "Буковины" является высокой, сомневаться даже не приходится. Понятное дело, что гораздо интереснее был бы этот полуфинал, если бы он проходил в Черновцах. Представляю, какая там была бы атмосфера - был бы настоящий праздник! Сейчас, с приходом новых владельцев в черновицкий клуб, буковинский футбол находится на подъеме. Перед "Буковиной" ставится задача попасть в Премьер-лигу, а вот в кубковом розыгрыше эта команда уже достигла определенных успехов. А вот удастся ли ей сотворить настоящее чудо - это уже покажет сама игра.

- А что скажете относительно дуэли в Житомире, где сойдутся "Полесье" и "Шахтер"?

- Это уже более равное противостояние, ведь соперники входят в ведущую группу представителей нашего футбола. Обе команды борются за высокие места: "Шахтер" - за медали, "Полесье" - за четвертую строчку, которая дает право играть в еврокубковом турнире. Поэтому можно даже нисколько не сомневаться: матч этот будет достаточно интересным. Разумеется, на сегодняшний день "Шахтер" считается фаворитом этой пары, однако как показывают игры "горняков" с житомирской командой, не всегда выигрывает тот соперник, который имеет преимущество на бумаге. "Полесье" доказало это в играх с "Шахтером" как в этом, так и в прошлом сезонах, играя в них очень удачно (в рамках УПЛ житомирцы одержали три победы и однажды сыграли вничью - прим. авт.). Если учитывать, что полуфинальная стадия состоит из одного матча, то цена выхода в финал для каждой из команд достаточно высока. Как "Шахтер", так и "Полесье" будут стремиться одержать сегодня победу - с тем, чтобы потом попытаться выиграть Кубок Украины. На сегодняшний день "горнякам" сложно, ведь команда всегда борется за максимальный результат на всех фронтах. Сейчас "Шахтер" идет в турнирной таблице Премьер-лиги на третьем месте, и поэтому донетчанам обязательно нужно попадать в финал, ведь перед ними стоит достаточно серьезная задача. "Полесье", как и "Шахтер", также является амбициозной командой, которая прошла большой путь и постарается как минимум попасть в финал. Поэтому повторюсь: будет очень интересно за этой дуэлью наблюдать.