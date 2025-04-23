В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО

В Кривом Роге случился пожар на тренировочной базе ФК "Кривбасс" .

Эту информацию подтвердили и в клубе.

"Да, пожар, все живы, работает ДСНС", - говорится в заявлении клуба.

Что стало причиной пожара пока неизвестно.

В 16:09 в городе была объявлена воздушная тревога, но связан ли с нею пожар, пока неясно.