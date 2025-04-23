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В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО
На месте работает ДСНС
фото из соцсетей
В Кривом Роге случился пожар на тренировочной базе
Эту информацию подтвердили и в клубе.
"Да, пожар, все живы, работает ДСНС", - говорится в заявлении клуба.
Что стало причиной пожара пока неизвестно.
В 16:09 в городе была объявлена воздушная тревога, но связан ли с нею пожар, пока неясно.
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