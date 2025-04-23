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В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО

Премьер-лига

На месте работает ДСНС

В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кривом Роге случился пожар на тренировочной базе ФК "Кривбасс".

Эту информацию подтвердили и в клубе.

"Да, пожар, все живы, работает ДСНС", - говорится в заявлении клуба.

Что стало причиной пожара пока неизвестно.

В 16:09 в городе была объявлена воздушная тревога, но связан ли с нею пожар, пока неясно.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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