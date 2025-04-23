Две топ-команды УПЛ заинтересовались капитаном команды-аутсайдера, - Источник

Две топ-команды УПЛ заинтересовались капитаном команды-аутсайдера.

По информации канала "Футбол с вертолета", минимум два клуба УПЛ заинтересованы в подписании Алексея Паламарчука. До недавнего времени называли "Кривбасс", но недавно появилась информация об интересе "Полесья".

У житомирского клуба до сих пор непонятность с выбором первого номера команды.

"Волки до сих пор так и не решили вопрос с первым номером, несмотря на присутствие Волынца, и вот не против дать шанс немолодому вратарю. В это непросто поверить, но сказки тоже случаются, и это тот случай, когда очень хотелось бы в это решить и пожелать удачи Алексею", - написали на канале.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Алексей Паламарчук сыграл в 24-х матчах "Ингульца", в которых пропустил 36 голов и 8 матчей отстоял "на ноль". Также на счету голкипера 6 отраженных пенальти.

TransferMarkt оценивает футболиста в 250 тыс евро.