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Вингер Зари провел свой юбилейный, 100-й матч в УПЛ
Юбилей у Дениса Антюха
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
27-летний вингер "
Случилось это в матче 25-го тура УПЛ, в котором луганчане проиграли "Кривбассу" со счетом 0:3.
Всего в элитном дивизионе Антюх сыграл 66 матчей за "Зарю", 31 поединок за "Колос" и три игры за "Динамо".
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