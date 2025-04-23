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Вингер Зари провел свой юбилейный, 100-й матч в УПЛ

Премьер-лига

Юбилей у Дениса Антюха

Вингер Зари провел свой юбилейный, 100-й матч в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний вингер "Зари" Денис Антюх сыграл свой юбилейный, 100-й матч в УПЛ.

Случилось это в матче 25-го тура УПЛ, в котором луганчане проиграли "Кривбассу" со счетом 0:3.

Всего в элитном дивизионе Антюх сыграл 66 матчей за "Зарю", 31 поединок за "Колос" и три игры за "Динамо".

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