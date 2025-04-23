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Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ

Премьер-лига

Александрия официально вышла на международную арену

Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

После сегодняшнего результата полуфинала Кубка Украины (выход "Динамо" в финал турнира) определился второй участник еврокубковой украинской заявки 2025/26 – это "Александрия".

Самое низкое место, которое может быть у "Александрии" в УПЛ – это четвертое. Но при таком сценарии (4-е место "Александрии") точно выше в таблице будут "Полесье" и "Шахтер", которые претендуют на еще одно место в финале Кубка.

То есть при условии финиша "Александрии" на 4-м месте в УПЛ оно (4-е место) будет еврокубковым.

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Сезон 2025/26 станет четвертым еврокубковым для "Александрии". В предыдущих трех команда в сумме набрала пять очков в украинскую Таблицу коэффициентов.

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Опубликовал: UA-Футбол
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