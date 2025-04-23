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Кривбасс из-за пожара прервал тренировку клуба. Фото
Хоть все нормально закончилось
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" из-за пожара прервал тренировку клуба.
На своем канале криворожский клуб сообщил, что возгорание произошло в административном здании. Пожар ликвидирован.
"Сегодняшняя тренировка не была завершена из-за чрезвычайной ситуации.
На базе ФК "Кривбасс" в административном здании произошел пожар. Слава Богу, никто не пострадал. Силами ГСЧС огонь ликвидировали", - написали представители клуба.
Клуб показал фото, сделанные до пожара.
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Напомним, что в 16:40 криворожские СМИ сообщили о пожаре на тренировочной базе "Кривбасса". Представители клуба подтвердили возгорание и сообщили, что работает ГСЧС.
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