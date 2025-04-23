Сын защитника "Шахтера" преодолел страшную болезнь.

Донецкий клуб сообщил, что сын Георгия Гочолеишвили Сандро преодолел тяжелый путь и победил лейкемию (рак крови и костного мозга).

Мальчик вместе с родителями дома. Впереди этап восстановления и реабилитации.

Клуб поздравил семью с большой победой.

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Георгий Гочолеишвили сейчас играет за "Копенгаген" на правах аренды из "Шахтера" до конца сезона. За датский клуб футболист сыграл 30 матчей, в которых отметился голом и тремя голевыми передачами.