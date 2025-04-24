Кевин был не один. Полесье не смогло остановить нападающих Шахтёра. Анализ матча Полесье – Шахтёр

Житомир, город, который будет принимать финал Кубка Украины, посетил и полуфинальный поединок. "Полесье", дойдя до этой стадии соревнований, ожидало донецкий "Шахтер".

"Горняки" на фоне поражения от ковалёвского "Колоса", разговоров об увольнении Марино Пушича и подготовки к "украинскому классическому", вышли играть с тремя центральными защитниками. На предматчевой студии это было воспринято буквально, и все трое на схеме расположения были поставлены в центре защиты дончан. В конце концов, наверное, все фанаты оранжево-чёрных, когда впервые увидели наличие не привычной для всех пары, а сразу трех центрбеков, тоже не смогли расставить игроков по местам. Однако уже первые минуты игры дали зрителям ответ, кто на какой позиции будет играть. Матвиенко начал матч в паре с Артёмом Бондаренко на позиции опорного полузащитника. Линия защиты: разумеется, Винисиус Тобиас – правый защитник, Педро Энрике – левый, пара ЦЗ – Бондарь (правее), Грам (левее), вингеры – Кевин и Педриньо, Марлон Гомес на позиции "десятки" и единственный форвард Эгиналду.

Для житомирян фанаты вывесили характерный баннер – "Один бой – и мы в истории". Именно это, а также будущий финал турнира в родном городе должно было служить мотивацией для игроков и тренерского штаба "Полесья". Свое настроение и настроенность на игру команда продемонстрировала в начале первого тайма, когда, выдержав первую "волну" нажима "горняков", стали понемногу поджимать тех на их половине поля. Хозяева понимали, что большую часть матча они проведут без мяча, и главное для них – это сохранять концентрацию и непрерывно (насколько долго это удастся) прессинговать соперника. При розыгрыше мяча на собственной половине поля "полесские волки" применяли троих (не считая голкипера) игроков. Сначала это были Чоботенко-Матич-Михайличенко, правый защитник Лукас Тейлор шёл выше и размещался почти на центральной линии, но иногда между центральными защитниками "садился" капитан команды Руслан Бабенко, а крайние защитники создавали ширину атаки. Также ближе к середине первого тайма Лукас Тейлор вообще пошёл играть в линию с атакующими игроками "Полесье", а Алексей Гуцуляк, в свою очередь, был "под ним" в правом полуфланге, чтобы в случае получения мяча у Алексея был вариант "запустить в марафон" бразильского "латераля".

Оранжево-черные, контролируя мяч на половине поля соперника, совершали постоянные манёвры с изменениями позиций. Сначала Педриньо покидал позицию вингера и шёл в центр помогать партнерам создавать преимущество в центральной зоне, оставляя все пространство фланга для Винисиуса Тобиаса. Затем наоборот, Тобиас шел внутрь, а атакующий полузащитник имел правую "бровку" в своем распоряжении. Постоянное "запутывание карт" дало результат – и после паса от Бондаренко именно Педриньо, забегая не с фланга, а с середины, вышел один на один с вратарём Кудриком, но Олег умело парировал удар, переведя мяч на угловой. "Страж ворот" "Полесья" абсолютно заслуженно можно называть героем матча, и, хотя конечный результат всем известен, но Олег действительно в течение двух таймов сделал огромное количество сейвов и собственноручно затянул команду в экстратаймы.

Вторая часть игры началась значительно бодрее первой, команды начали обмениваться настоящими, стопроцентными моментами. Кевин, который на своем фланге изрядно "покрутил позвонки" Лукасу Тейлору, обыграв соотечественника один в один раз 6 за матч, попал в штангу после красивого, обводного выстрела. "Полесье" в "завязке" тайма может похвастаться моментом Бориса Крушинского и Александра Назаренко, моменты для которых создал Факундо Батиста. Сразу замечается "рука мастера", но передачи уругваец делал частями тела, которые в футболе разрешены.

"Горняки", почувствовав преимущество на левом фланге, начали его "нагружать". Николай Матвиенко тоже не раз шёл левее, предлагая варианты для Педро Энрике. Зато поддержкой партнеров не мог похвастаться многострадающий в этом матче Лукас Тейлор. Гуцуляк не всегда располагался рядом при защитных действиях, а Чоботенко успевал лишь тогда, когда тот же Кевин уже прокидывал игрока "Полесье" и дальше "уединялся" со своей "последующей жертвой".

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В конце второго тайма, когда "запахло жареным" вместе с экстратаймами, Марино Пушич выпустил Георгия Судакова, и "треугольник" в центре поля стал более привычным, с Судаковым впереди, а Марлоном ниже, однако капитан Матвиенко остался.

В дополнительных таймах "Шахтер" больше играл на половине поля житомирян, но те не прижимались к своим воротам и пытались в ответ атаковать "горняков". Михайличенко пошел играть правого защитника, на его место пришел Назаренко. В общем, с появлением Виалле команда перестроилась в пять защитников вместе с Сарапием, пришедшим помочь на привычной для себя позиции.

Досадный мяч, пропущенный на 113-й минуте во втором экстратайме, к сожалению, "умножил на ноль" все попытки игроков "Полесья" подарить праздник житомирским болельщикам.

Футбольную Украину ждет финал. А в нем противостояние "Шахтера" и "Динамо". Матчей этих двух команд друг против друга много не бывает, а еще игроки "Полесья" смогут прийти поболеть против "Шахтера".