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Ингулец - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ингулец - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
Противостояние команд с разных полюсов турнирной таблицы. "Александрия" занимает второе место и все еще сохраняет шансы даже на чемпионство, а "Ингулец" - последний.
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В прошлом туре "Александрия" переиграла "Ворсклу“ - 3:1, а "Ингулец" сыграл вничью с ЛНЗ. Для команды Кобина сейчас каждый зачетный пункт может стать ключевым, поэтому не стоит недооценивать "Ингулец".
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Поединок двадцать шестого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Александрия" состоится в пятницу, 25 апреля 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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