Ингулец - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Противостояние команд с разных полюсов турнирной таблицы. "Александрия" занимает второе место и все еще сохраняет шансы даже на чемпионство, а "Ингулец" - последний.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Александрия" переиграла "Ворсклу“ - 3:1, а "Ингулец" сыграл вничью с ЛНЗ. Для команды Кобина сейчас каждый зачетный пункт может стать ключевым, поэтому не стоит недооценивать "Ингулец".

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок двадцать шестого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Александрия" состоится в пятницу, 25 апреля 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ингулец - Александрия Смотреть трансляцию



Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.