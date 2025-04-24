Заря – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Заря" находится на 8-й строчке турнирной таблицы и уже доиграет сезон, ведь на еврокубки команда не претендует, а зона вылета тоже далеко. "Левый Берег" после 4-х матчей без побед снова опустился в зону переходных матчей.

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Поединок двадцать шестого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Левый Берег" состоится в пятницу, 25 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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