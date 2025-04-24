  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "После этого тренеру и футболисту невозможно работать в одной команде". Вингер Колоса - об уходе Харатина

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"После этого тренеру и футболисту невозможно работать в одной команде". Вингер Колоса - об уходе Харатина

Премьер-лига

Футболист со скандалом покинул ковалевский клуб

"После этого тренеру и футболисту невозможно работать в одной команде". Вингер Колоса - об уходе Харатина

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вингер "Колоса" Владислав Велетень попробовал объяснить конфликт между бывшим главным тренером команды Александром Поздеевым экс-полузащитником Игорем Харатином.

- С Харатиным у Поздеева произошел конфликт из-за того, что тренер больше молодежи доверял, а не опытным игрокам?

- Вопрос не в этом. Все знают, что Харатин начал делать. После этого тренеру и футболисту уже невозможно работать в одной команде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Имеете в виду, что Харатин настраивал футболистов против тренера?

- Не настраивал. Поднялся определенный разговор, который футболист не имеет права заводить, тем более - он всего месяц в команде.

- То есть, Харатину не нравился стиль работы Поздеева и он начал его учить?

- Примерно такое, - сказал Великан для издания Украинский футбол.

По теме
yellow-arrow
Филиппов: У Александрии нет боязни Лиги чемпионов
yellow-arrow
Заря – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2025
Игорь Харатин Колос (Ковалевка) Александр Поздеев Владислав Велетень
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости