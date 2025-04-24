"После этого тренеру и футболисту невозможно работать в одной команде". Вингер Колоса - об уходе Харатина

Вингер "Колоса" Владислав Велетень попробовал объяснить конфликт между бывшим главным тренером команды Александром Поздеевым экс-полузащитником Игорем Харатином.

- С Харатиным у Поздеева произошел конфликт из-за того, что тренер больше молодежи доверял, а не опытным игрокам?

- Вопрос не в этом. Все знают, что Харатин начал делать. После этого тренеру и футболисту уже невозможно работать в одной команде.

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- Имеете в виду, что Харатин настраивал футболистов против тренера?

- Не настраивал. Поднялся определенный разговор, который футболист не имеет права заводить, тем более - он всего месяц в команде.

- То есть, Харатину не нравился стиль работы Поздеева и он начал его учить?

- Примерно такое, - сказал Великан для издания Украинский футбол.