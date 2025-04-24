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Филиппов: У Александрии нет боязни Лиги чемпионов

Премьер-лига

Нападающий "горожан" верит в потенциал команды

Филиппов: У Александрии нет боязни Лиги чемпионов

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов считает, что команда способна на многое, но предпочитает не заглядывать слишком далеко.

- Как считаете, "Александрия" сможет стать чемпионом в этом сезоне?

- Все возможно. Но, конечно, на длинной дистанции очень трудно противостоять таким командам, как "Динамо" и "Шахтер", ведь они на две головы сильнее, если учитывать кадровый потенциал. Но, у нас есть прекрасный коллектив, прекрасный тренерский штаб, который детально разбирает каждую игру. Поэтому говорю, что все возможно. Главное - не заглядывать далеко вперед. Ну и скажу, что на каждую игру мы выходим с мыслями о победе.

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- А потенциальное участие в Лиге чемпионов не пугает? Ведь это большая ответственность. Мы вот имели пример с "Днепром-1", когда команда, кажется, совсем не была готова к еврокубкам такого уровня.

- Как я уже говорил, давайте сначала доиграем этот сезон до конца и тогда будем смотреть, на каком месте мы завершим чемпионат. Конечно, никакой боязни Лиги чемпионов нет. Главное, всегда отталкиваться от своей игры, требовать максимум от себя на каждой тренировке и в каждом матче, - сказал Филиппов.

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ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Алина Ерофеева
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