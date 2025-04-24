Кабаев: Будем делать все, чтобы победить Шахтер и увеличить отрыв

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 26-м туре УПЛ.

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– Накануне украинского Эль-Классико есть нервозность. Победить "Шахтер" для "Динамо" всегда приятно. Как вы подходите к этому матчу?

– Пожалуй, мы только завтра будем об этом разговаривать с тренером. Никак пока не готовились. Для нас Кубок такой же важный турнир. У нас есть задача выиграть Кубок, выиграть чемпионат.

Будь "Шахтер" на 5-м месте, а мы на 1-м – все равно это для нас принципиальный соперник. Мы будем настраиваться на победу.

Я хочу вас пригласить на этот матч. Думаю, вам будет интересно. Мы с нашей стороны будем делать все, чтобы победить и увеличить отрыв, – сказал Кабаев.