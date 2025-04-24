ЛНЗ покинул очередной менеджер: источник назвал причину ухода

В черкасском ЛНЗ происходит настоящая революция на руководящих должностях. После ухода Евгения Тарасенко и Андрея Колесника клуб покинул еще один специалист.

Как утверждает Sport.ua, заявление об уходе из расположения "фиолетовых" написал директор клуба Василий Гречаный.

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Василий Владимирович один из тех, кто стоял у истоков клуба. Именно Гречишный тренировал ЛНЗ, когда те играли в любителях, а затем – перешел на руководящие должности в клубе.

Поговаривают, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.

Ранее ЛНЗ представил нового генерального директора.