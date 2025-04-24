  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ покинул очередной менеджер: источник назвал причину ухода

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ покинул очередной менеджер: источник назвал причину ухода

Премьер-лига
Обновлено

В черкасском клубе новая потеря

ЛНЗ покинул очередной менеджер: источник назвал причину ухода

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В черкасском ЛНЗ происходит настоящая революция на руководящих должностях. После ухода Евгения Тарасенко и Андрея Колесника клуб покинул еще один специалист.

Как утверждает Sport.ua, заявление об уходе из расположения "фиолетовых" написал директор клуба Василий Гречаный.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Василий Владимирович один из тех, кто стоял у истоков клуба. Именно Гречишный тренировал ЛНЗ, когда те играли в любителях, а затем – перешел на руководящие должности в клубе.

Поговаривают, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.

Ранее ЛНЗ представил нового генерального директора.

Читайте такжеГлаве комитета арбитров УАФ предложили продлить контракт - СМИ
По теме
yellow-arrow
Воспитанник Динамо рассказал, есть ли у него обида на киевский клуб
yellow-arrow
Раненый ветеран войны выполнил символический первый удар в матче Кубка Украины между Полесьем и Шахтером
yellow-arrow
Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости