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ЛНЗ покинул очередной менеджер: источник назвал причину ухода
В черкасском клубе новая потеря
Фото: ФК ЛНЗ
В черкасском ЛНЗ происходит настоящая революция на руководящих должностях. После ухода Евгения Тарасенко и Андрея Колесника клуб покинул еще один специалист.
Как утверждает Sport.ua, заявление об уходе из расположения "фиолетовых" написал директор клуба Василий Гречаный.
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Василий Владимирович один из тех, кто стоял у истоков клуба. Именно Гречишный тренировал ЛНЗ, когда те играли в любителях, а затем – перешел на руководящие должности в клубе.
Поговаривают, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.
Ранее ЛНЗ представил нового генерального директора.
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