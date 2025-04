Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову

"Ювентус" сделал официальное предложение "Шахтеру" относительно полузащитника Георгия Судакова. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс в своем X-аккаунте (Twitter).

Сумма предложения не раскрывается.

Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали. Руководит процессом спортивный директор "Старой синьоры" Кристиано Джунтолли, поскольку считает, что украинец вписывается в игровой стиль команды.

Согласно данным источника, в услугах Судакова также заинтересованы "Наполи" и "Брентфорд", однако "Ювентус" первым сделал предложение.

В текущем сезоне 22-летний Судаков отыграл 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 32 млн евро.

???? Exclusive: Juventus has made an official offer for Giorgi Sudakov and are in direct talks with Shakhtar.



Cristiano Giuntoli driving the move as he views Sudakov’s style as a fit.



Napoli and Brentford also interested, but Juventus first to place a bid. pic.twitter.com/zW9qnedDsu