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Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову

Премьер-лига

Неплохой вариант для Георгия

Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Ювентус" сделал официальное предложение "Шахтеру" относительно полузащитника Георгия Судакова. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс в своем X-аккаунте (Twitter).

Сумма предложения не раскрывается.

Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали. Руководит процессом спортивный директор "Старой синьоры" Кристиано Джунтолли, поскольку считает, что украинец вписывается в игровой стиль команды.

Согласно данным источника, в услугах Судакова также заинтересованы "Наполи" и "Брентфорд", однако "Ювентус" первым сделал предложение.

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В текущем сезоне 22-летний Судаков отыграл 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 32 млн евро.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
X (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
24.04.2025 в 14:31
А Ювентус в курсі?
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
24.04.2025 в 14:31
А Ювентус в курсі?
Ответить
1
0

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