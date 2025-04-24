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Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
Неплохой вариант для Георгия
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Ювентус" сделал официальное предложение "Шахтеру" относительно полузащитника Георгия Судакова. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс в своем X-аккаунте (Twitter).
Сумма предложения не раскрывается.
Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали. Руководит процессом спортивный директор "Старой синьоры" Кристиано Джунтолли, поскольку считает, что украинец вписывается в игровой стиль команды.
Согласно данным источника, в услугах Судакова также заинтересованы "Наполи" и "Брентфорд", однако "Ювентус" первым сделал предложение.
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В текущем сезоне 22-летний Судаков отыграл 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 32 млн евро.
???? Exclusive: Juventus has made an official offer for Giorgi Sudakov and are in direct talks with Shakhtar.— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2025
Cristiano Giuntoli driving the move as he views Sudakov’s style as a fit.
Napoli and Brentford also interested, but Juventus first to place a bid. pic.twitter.com/zW9qnedDsu
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