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Раненый ветеран войны выполнил символический первый удар в матче Кубка Украины между Полесьем и Шахтером

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Раненый ветеран войны выполнил символический первый удар в матче Кубка Украины между Полесьем и Шахтером

ФК Полісся Житомир

Новина українською

Символический первый удар по мячу в полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" - "Шахтер" (0:1 после д.в.) выполнил ветеран войны Станишевский Андрей Русланович, который получил ранение.

В сообщении от пресс-службы "Полесья" говорится о том, что он является старшим солдатом, сотрудником специальной разведки Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины. За выполнение специальных задач был награжден медалями за боевую отвагу, за мужество при выполнении специальных задач, медалью за легкое ранение и медалью за тяжелое ранение, медаль Участника боевых действий и отдельная медаль за Ветерана войны. Представлен к наградам "Наградное Огнестрельное оружие", медаль за Спасенную Жизнь, Золотой крест.

Отмечается, что затем главный тренер "Полесья" Имад Ашур вручил защитнику Украины футболку и шарф команды.

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В финале Кубка Украины донецкий "Шахтер" встретится с киевским "Динамо".

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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Андрей Журба
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