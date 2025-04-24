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Воспитанник Динамо рассказал, есть ли у него обида на киевский клуб
Владислав Велетень рассказал, что ему помешало закрепиться в клубе
Фото: Динамоманія/ Ольга Щербицька
Атакующий полузащитник "Колоса" Владислав Велетень, который является воспитанником киевского "Динамо", рассказал, почему ему не удалось закрепиться в структуре "бело-синих".
- Почему у вас не получилось остаться в "Динамо"?
- Много факторов сыграло свою роль. Во-первых - у меня был перелом пятой плюсневой кости и я выпал на полгода. Потом случился рецидив и я пропустил еще шесть месяцев, перенес две операции и год был без футбола. У меня оставалось полгода контракта с "Динамо". Я в этот период неплохо играл и должен был переходить в дубль, но тогда как раз расформировали U-21 и молодежь "Динамо" перешла в аренду в "Черноморец".
Сказали, что я в "Черноморце" не нужен, и предложили остаться в U-19, но там мне было уже не интересно. Я потерял очень много времени, пять месяцев был без команды. Когда сменил агента, то все наладилось. Сначала поехал на просмотр в "Десну", но пока они думали, меня пригласил "Колос" и мы подписали контракт.
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- В "Черноморец" вас не взял Юрий Мороз?
- Получается, что да. Но мне не объясняли, кто был инициатором этого решения.
- Осталась ли у вас обида на "Динамо"?
- Конечно, нет. Это была моя мечта - оказаться в "Динамо". Я очень рад, что туда попал и провел много лет. У меня никаких вопросов к "Динамо" нет. Единственное - что когда спрашивал, нужен ли я клубу, мне ответили только через месяц. Как я понял, руководство тогда именно еще не знало, но и мне нужно было понимать, что делать дальше, - поделился Велетень.
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