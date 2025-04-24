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Велетень: Винисиус Тобис меня провоцировал, толкал, что-то показывал
Хавбек Колоса рассказал о конфликте с защитником Шахтера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Атакующий полузащитник "Колоса" Владислав Велетень рассказал о конфликте с Винисиусом Тобиасом в матче 25-го тура с "Шахтером" (4:2).
"Он во втором тайме начал меня провоцировать, даже в игре без мяча, толкал, что-то показывал. Я считаю, что это некорректное поведение, впервые с таким столкнувшись. Кто-то говорит, что защитники имеют право это делать с нападающими, но я считаю, что это не по-футбольному. Если хочешь кого-то задеть, то делай это вне поля.
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Когда я забил, то не хотел подбегать к Тобиасу, но он на меня так смотрел, что я решил ему подмигнуть. Бразильцу это не понравилось и он стал ко мне бежать, но партнеры по команде сразу его оттолкнули", - рассказал Велетень.
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