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Пушич: Мы - Шахтер! Не могу дождаться матчей с Динамо
Нас ждут два матча Шахтера с Динамо
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в 26 туре УПЛ.
– У вас впереди два матча с "Динамо". Победа в этом противостоянии – это будет нечто большее чем золото чемпионата?
– Как я уже говорил, но в определенные моменты следует об этом напоминать, мы – "Шахтер", наша ментальность – бороться до конца. Это то, кем мы являемся. И все кончается только тогда, когда действительно кончается.
И до этого мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, будем демонстрировать наш футбол. А теперь предстоит следующая игра, невероятный матч. Я не могу его дождаться. И тоже не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч.
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