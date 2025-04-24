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Пушич: Мы - Шахтер! Не могу дождаться матчей с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Нас ждут два матча Шахтера с Динамо

Пушич: Мы - Шахтер! Не могу дождаться матчей с Динамо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в 26 туре УПЛ.

– У вас впереди два матча с "Динамо". Победа в этом противостоянии – это будет нечто большее чем золото чемпионата?

– Как я уже говорил, но в определенные моменты следует об этом напоминать, мы – "Шахтер", наша ментальность – бороться до конца. Это то, кем мы являемся. И все кончается только тогда, когда действительно кончается.

И до этого мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, будем демонстрировать наш футбол. А теперь предстоит следующая игра, невероятный матч. Я не могу его дождаться. И тоже не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
24.04.2025 в 19:19
Ну уже научили как надо говорить о будущем.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
24.04.2025 в 19:19
Ну уже научили как надо говорить о будущем.
Ответить
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