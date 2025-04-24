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Замена Матвиенко? Пушич рассказал, почему Матвиенко в матче с Полесьем играл опорника
Интересное тренерское решение
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
– Вы прибегли к определенной ротации, и мы увидели сегодня Матвиенко в опорной зоне. Это уже Матвиенко на перспективу в опорной зоне, видим ли его не впервые на этой позиции?
– Возможно, в следующем матче он начнет на позиции "десятки". Иногда мне нравится ставить игроков на необычные для них позиции, я не думаю о расстановках или формациях, для меня это просто номера. Игроки должны уметь адаптироваться, быть свободными в своей игре, создавать пространство и возможности, а не ориентироваться на условные позиции.
И по-моему, Коля полностью справился с поставленной задачей – как с мячом, так и без мяча, он продемонстрировал, что может играть на этой позиции и делать это достойно. Действительно, приятно видеть, что он игрок мультифункционального калибра. Однажды мы попробовали подобную формацию на тренировке и во время одной из товарищеских встреч, и я почувствовал уверенность, что он может сегодня принести результат в такой роли.
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