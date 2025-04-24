Директор ЛНЗ опровергает причину своего увольнения

Директор ЛНЗ Василий Гречаный, который на днях покинул клуб, рассказал о причине своего ухода.

Он сообщил, что 22 апреля написал заявление и по собственному желанию ушел с должности директора ЛНЗ.

Также Гречаный опроверг появившуюся в СМИ информацию, что причиной его отставки было несогласие с решением президента ЛНЗ Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.

Напомним, что Колесник ранее занимал должность генерального директора. Также клуб покинул спортивный директор Евгений Тарасенко.

И.о. генерального директора ЛНЗ был назначен 25-летний Василий Каюк.