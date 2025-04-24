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"Когда рядом прилет – это очень страшно", - хавбек Колоса рассказал о своей службе в ВСУ

Премьер-лига
Обновлено

Владислав Велетень в начале большой войны пошел добровольцем в ВСУ

"Когда рядом прилет – это очень страшно", - хавбек Колоса рассказал о своей службе в ВСУ

Фото: УАФ

Новина українською

Хавбек "Колоса" Владислав Велетень рассказал о своей службе в ВСУ.

– На четвертый день после полномасштабного вторжения я пошел в военкомат, но там не было мест и меня направили в территориальную оборону. В ТРО тоже не было мест, но я умолял женщину на КПП: "Пропустите меня, я договорюсь". Там был командир отделения с позывным "Джейкоб". Я ему сказал, что очень мотивирован и хочу помочь стране. Он нашел мне место и взял к себе.

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Мы три месяца пробыли в учебном центре в Киеве, затем – месяц под Днепром, после чего нас отправили в Донецкую область. В то время людей хватало и комбат через четыре дня сказал, что все ребята младше 21 года отправляются на ППД (Пункт постоянной дислокации – прим.), заниматься охраной объектов и бытовыми вопросами.

– Как ваша семья отреагировала на то, что вы пошли служить?

– Конечно, очень сильно переживали, но это был мой сознательный выбор.

– Что самое страшное вы увидели на войне?

– Обстрелы. Когда рядом прилет – это очень страшно. Но по сравнению с другими ребятами, с которыми служил, я был так – краюшку. Можно сказать, прогулка возле Краматорска.

– Среди ваших сослуживцев были футбольные фанаты или бывшие игроки, вас узнавали?

– Все знали, что я футболист, но на войне не до этого. Когда было свободное время, товарищи находили два дерева, давали мне мяч и говорили: "Показывай, что умеешь".

– Как "Колос" отнесся к вашей службе?

– Сначала я не сообщал клубу, все выяснилось постфактум, когда начали узнавать – кто где. "Колос" отреагировал максимально корректно, в клубе спрашивали, чем могут мне помочь. По контракту все выплачивали, даже больше. Когда восстанавливался чемпионат, клуб писал письма, чтобы мне предоставили возможность играть.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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